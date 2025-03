Slavonac Andrija (80) smislio je sigurniji način kako orezati voćke: 'Nosio sam ja ljestve, ali...'

Traktorom koji ga vjerno služi, a i 30 je godina mlađi od njega, gazda Andrija kreće na posao, ali ne ide u polje, nego u voćnjak gdje ima šljiva, jabuka, krušaka i trešanja. Uvijek ima i svakakvog posla. Sada treba orezati voćke, no Andrija nije ponio ljestve.

"Znate što, nosio sam ja ljestve sa sobom i onda vidim da je to nesigurno uvijek, ne možeš ti kad se popneš na malo višlje – bojim se spast ću", kaže Andrija Horvat iz Tornja.

Pa je smislio sigurniji način na koji može dobro obaviti posao. "Najprije sa zemlje, malo orežem, onda se poverem na traktor i dokučim do kraja i dobro", kaže Andrija.

A i vožnja traktorom između voćki dobro ide. "Ma bez brige, obiđem okolo naokolo – mali je pa možeš vrtiti ga kako hoćeš", kaže Andrija.

Prijatelji česti gosti

Iako neobično, vrlo praktično, baš u Andrijinom stilu, kažu njegovi prijatelji. "Nikada ga ne možeš naći da stoji, uvijek nešto radi, a vidiš da se on dosjetio kako će orezati voćke da to dobro prođe, to je i dokazao, traktor malo se popne, škare i sve na sigurnom i uvijek smo dobrodošli, kad god naiđemo kod njega skrenite dođite popijte nešto i počasti i živ i zdrav bio", kaže Dražen Krstanović, Andrijin prijatelj.

Za zdravlje je kaže Andrija dobro nakon posla, a prije jela popiti i čašicu rakije, no ne pretjerivati. "Mora čovjek imati mjeru jer ni vode puno nije dobro, a kamoli rakije", kaže Andrija.

Uživa u svom gospodarstvu, a najponosniji je na najmlađe članove obitelji. "Imam osam unučadi i osam praunučadi, hvala Bogu bit će ih još", kaže Andrija.

I mladi su ukućani ponosni na svog djeda kojeg jako vole. "Super je djed, baš je vitalan, voli raditi, eto da barem još doživio 100 godina i još i više", kaže Karlo Horvat, Andrijin unuk.

I dok god bude mogao, Andrija će, kaže raditi – i to najbolje kako zna i može. "To ti je u krvi i gotovo, čim odem spavati razmišljam što sutra već raditi, da se malo zabavljaš", kaže Andrija.

Kada rad zabavlja, brzo i prođe, a ostaje lijep osjećaj dobro obavljenog posla. A sutra je novi dan na čije izazove opet treba naći prava rješenja.

