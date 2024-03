Jednodnevni izlet 60 eura. Tri dana ekskurzije u Dalmaciji 295, a maturalno putovanje u Španjolsku za više od 1000 eura. Za mnoge roditelje učenička putovanja su postala preskupa.

"Platili smo bus i obilazak Gornjeg grada uz vodiča 26 eura. Prošle godine kad su bili 2. razred su išli u voćnjak u Ivanić Grad i to smo platili 40 i nešto eura, bio je uključen obrok i mogli su donijeti jabuka koliko su željeli. U Ivanić Grad 40 i nešto eura", rekla je Zagrepčanka Ivana Jonjić.

"Idu sada na ekskurziju u 6. mjesec Zagreb i okolica, i bilo je ponuda od 390 do 420 eura", rekla je Olja Jukić iz Splita.

"Naši idu jednu godinu Italija, jednu Njemačka i mislim da je preko 700 eura. Stvarno su to velike cijene za nekoliko dana", rekao je Splićanin Ivan Rabada.

Kod izbora destinacije svoj glas imaju i učenici. Maturantice kažu na kraju je presudila cijena.

"Naša glavna destinacija bila je Prag, a na putu i povratku posjetili smo Beč i Salzburg. Bili smo 6 dana, 5 noćenja. Izabrali smo tu destinaciju jer nam se činilo zanimljivo i bila je dosta cjenovno prihvatljivija od ostalih", rekla je učenica pete gimnazije u Splitu, Lara Patrlj.

"Ne plaćamo mi nego naši roditelji pa bi to bilo bolje pitanje za njih, ali mislim za ono što smo dobili i iskusili da je dobra cijena i kvaliteta, dobar omjer cijene i kvalitete", rekla je učenica Nina Kotarac.

Škola mora objaviti javni poziv na koji se javljaju putničke agencije, odabiru se najmanje tri ponude, a odluku gdje će se i za koliko novca putovati donose roditelji.

"Češka je lani bila oko 700 eura, ove godine je nešto skuplja, oko 750 eura, a Španjolska je 1150 eura. Lani smo uspjeli probuditi kod učenika, a i kod njihovih roditelja što je još važnije jer oni to plaćaju, tu socijalnu osviještenost, razmišljanje da ima učenika koji ne mogu s lakoćom platiti tu ekskurziju", rekla je ravnateljica pete gimnazije Vladimir Nazor u Splitu, Ankica Kovač.

Sedmaši, njih 32, iz Zagreba na jednodnevni izlet putuju u Park prirode Papuk, a prijevoz, vodiča, ulaznice i ručak njihovi roditelji platit će 59 eura.

"Ono što se događa je da nam se agencije ne javljaju, javi nam se jedna dvije rijetko kada tri agencije i s tim ponudama se ide na roditeljski sastanak i onda roditelji biraju. Izlet na Plitvice 2016. je bio 120 kuna, danas je između 50 i 60, čak i do 70 eura", rekao je ravnatelj OŠ Petra Preradovića u Zagrebu, Denis Žvorc.

Iz putničkih agencija kažu, fiksne ponude i cijene ne postoje. Koliko će neko putovanje koštati ovisi o destinaciji, trajanju, uključenim sadržajima, broju učenika, vrsti smještaja i terminu.

"Od autobusa, vodiča, hotela i svega ostalog, mi procjenjujemo da su cijene porasle oko 30 posto", rekao je Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK.

Rast je kaže, krenuo nakon pandemije, a zbog inflacije agencije sve teže formiraju cijene. Najskuplji čimbenik je prijevoz.

Poskupljenja goriva, svih njihovih davanja tako da su oni značajno podigli cijene. Autobusi od 59 ili 63 mjesta, ako ih nema na tržištu mi moramo za neku veću brojku uzimati po dva autobusa. Dva autobusa znače i dva vodiča, a broj djece može biti svega 58", rekla je direktorica turističke agencije specijalizirane za školski turizam, Anamarija Lovrentjev.

Upozorava i na rast cijena ulaznica za nacionalne parkove, muzeje i druge atrakcije koje se posjećuju.

"Ja sam veliki borac protiv toga da se naplaćuju ulaznice učiteljima koji su u pratnji, asistentima koji prate dijete koje ne može samo i na to sve još podižu cijene. Tako da i to utječe na poskupljenja s kojima se mi suočavamo pa i kod formiranja naših cijena to ima utjecaj", rekla je Lovrentjev.

Prosječna cijena jednodnevnog izleta je 50 eura, a za duži boravak cijena raste do 100 eura po danu. Veliki problem je kažu što su učenička putovanja koncentrirana u isto vrijeme.

"Tu se stvara jedan ogroman pritisak na prijevozna sredstva, vodiče, hotele i samom tom činjenicom cijene rastu. Početkom 9. mjeseca je puna sezona, kad bi to bilo do kraja 10. mjeseca mogle bi u obzir za maturalce uči destinacije u Hrvatskoj, ali i sve ostale destinacije na ovom prostoru su tada jeftinije", rekao je Žgomba.

Ministar obrazovanja kaže na cijene ne mogu utjecati.

"Ja bi preferirao te školske ekskurzije više u Hrvatskoj, u osnovnim školama uglavnom i jesu, ali i maturalna putovanja isto tako. Sigurno ima dijelova Hrvatske gdje se mogu zabaviti i uživati", rekao je Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja.

Da školska putovanja postaju luksuz pokazuje cijena od 540 eura za 4 dana škole u prirodi na Jadranu. Takvu ponudu dobili su roditelji četvrtaša osnovne škole u Zaprešiću.

"Za 4 dana to je pola prosječne plaće možda čak i više. Mislim da je to stvarno previše", rekla je Jasmina iz Zaprešića.

"Preskupo mi je to ne bih si mogao priuštiti. Mislim bilo bi mi čudno to jer ako su u prirodi, čemu to", rekao je Mladen iz Zaprešića.

Ima onih koji zbog cijene moraju odustati, toga su svjesni i u putničkim agencijama.

"Moram reći da se dogodilo nešto stravično. Nikada u životu nismo jednodnevne izlete davali sa mogućnošću plaćanja na rate. Sad je došao nažalost i taj trenutak", rekla je Lovrentjev.

Jednako tako da bi cijena bila niža biraju se bliže destinacije, smanjuje broj sadržaja i lokacija koje izlet ili ekskurzija uključuje.