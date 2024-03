Nakon korone cijene školskih izleta rasle su i do 50 posto. Tako će roditelji četvrtaša jedne osnovne škole u Zaprešiću četiri dana na Jadranu platiti 540 eura. Gotovo polovica prosječne hrvatske plaće za četiri dana škole u prirodi na Jadranu i to van sezone.

Neprihvatljivo za većinu roditelja. "Preskupo mi je to. Ne bih si mogao priuštiti. Bilo bi bi mi čudno, jer ako su u prirodi, čemu to" govori Mladen iz Zaprešića. Njegova sugrađanka Ardijana ipak bi platila i tu cijenu: "Bila bih prinuđena platiti baš tu lovu zbog toga što bi sva ostala djeca platila, ali svakako smatram da je to preskupo za naše standarde". Osim luksuznog smještaja put uključuje obilazak Zadra i Šibenika, posjet znamenitostima i Nacionalnom parku Krka.

Iz škole ne žele pred kameru, ali kažu da su nakon javnog poziva odabrane dvije agencije, a roditelji su na zajedničkom sastanu svjesno odabrali skuplju opciju. Potom su gradu poslali zahtjev za sufinanciranje, ali on je odbijen. Odgovor Grada je da ga jednostavno nisu predali na vrijeme. "Škola nažalost nije u jesen prošle godine podnijela zahtjev za subvenciju takve vrste terenske nastave i to nije naprosto dio proračuna za 2024. godine", kaže Alan Labus, zamjenik gradonačelnika Zaprešića.

Odabir ponude reguliran je pravilnikom, a glavnu riječ uz školu i roditelje imaju putničke agencije koje zbog inflacije sve teže formiraju cijene. "Moram reći da se dogodilo nešto stravično. Maltene nikada u životu nismo jednodnevne izlete davali s mogućnošću plaćanja na rate. Sad je došao nažalost i taj trenutak", objašnjava Anamarija Lovrjetjev, direktorica turističke agencije specijalizirane za školski turizam.

Pa se za tu opciju odlučuje sve više roditelja. Fiksne cijene i ponude ne postoje, a onih pristupačnih sve je manje. "Ide u Gorski kotar i to će biti nekih 60 eura i to će biti isto puno", govori Jasmina iz Zaprešića. Nešto skuplje je Mladenu: "Mislim da je bila Crikvenica, oko 200 eura i nije to neki smještaj, to su kao bungalovi, ali i tako su na plaži cijeli dan pa nije bitno. Najskuplji čimbenik je prijevoz, ali najspornije su ulaznice za prirodne atrakcije i kulturne institucije. "Oni su odlučili na tom valu podići cijenu svemu. Mi smo svjedočili da su stvari koje su bile u kunama pretvarajući se u euro, automatski su se zaokruživale na veću cijenu", govori Lovrjetjev.

Pa tako zbog tuđih interesa, školski izleti postali luksuz koji si sve manje djece može priuštiti.

