U jednoj američkoj školi odlučili su ukloniti ogledala iz WC-a i to kako bi spriječili učenike da snimaju TikTok videa. Kako kažu iz škole, učenici su i po nekoliko puta tijekom nastave tražili dozvolu da iziđu iz učionice, pokazalo se ne iz nužde, nego zbog zabave.

"Nema više toliko posjeta WC-ima, učenici se ondje ne zadržavaju predugo. Pozivamo ih da budu odgovorni, a kad postoji odgovornost, vidi se razlika", kaže glasnogovornik škole Southern Alamance u Grahamu Les Atkins.

Korištenje društvenih mreža na ovakav način ometa nastavu, ali razni TikTok izazovi mogu biti i opasni, upozoravaju psiholozi. Kažu, pitanje je koliko dugo ovakva mjera može biti učinkovita.

Učenici snimali učitelje i drugu djecu

"Ovakve mjere zapravo pokazuju do kuda smo došli. Došli smo do toga da ćemo u obrazovnim ustanovama skidati ogledala. Mladi više neće moći raditi taj TikTok izazov, ali pitanje je koji će biti sljedeći. To je neka kratkotrajna mjera koja rješava taj trenutačni problem, ali sigurno neće riješiti probleme koje u ovom trenutku ne možemo ni predvidjeti", poručio je voditelj Ureda za psihološku podršku i zaštitu mentalnog zdravlja Sveučilišta u Zagrebu Božidar Nikša Tarabić.

Da za Uklanjanjem zrcala nema potrebe, smatraju u zagrebačkoj Osnovnoj školi Jure Kaštelana. Mobiteli su, kao i u mnogim drugim školama tijekom nastave, ali i za vrijeme odmora zabranjeni.

"Imali smo na satovima gdje su učenici snimali učitelje i drugu djecu i to javno objavljivali što apsolutno nije prihvatljivo. Primijetili smo da se pod odmorom više toliko ne druže, da sve te društvene mreže mogu biti izvor sukoba među učenicima i odlučili smo s ovom mjerom i ona pokazuje dobre rezultate", ističe ravnatelj OŠ Jure Kaštelana Krešimir Supanc.

'Koristit će mobitel ako im je nastava dosadna'

Sonja ide u peti razred osnovne, a Viktor u treći razred srednje škole. TikTok na svojim mobitelima imaju, ali videa u školi ne snimaju.

"TikTok koristim dnevno za zabavu i gledam neke videa kad mi je dosadno, u školi ne koristim TikTok jer ne smijemo koristiti ni mobitele“, kaže Sonja.

Viktor smatra da će učenici posezati za mobitelom ako im je nastava dosadna. Kao rješenje predlaže da nastava bude interaktivna i da nastavnici mare za svoj predmet i učenike.

Djeca su vrlo često izložena neprimjerenim sadržajima na društvenim mrežama, a Tarabić smatra da je krajnje vrijeme da se apelira na zakonodavce da pritisnu proizvođače aplikacija da promijene načini funkcioniranja. "Da se bolje prati što mladi rade i da se omogući bolja roditeljska kontrola", dodaje.

Poručuje i da je važno prepoznati problem i reagirati na vrijeme.