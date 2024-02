Koliko god bili reducirani u izričaju svi na telefonima imaju nešto za što ne žele da drugi doznaju. Ne mora se raditi o kriminalnim pa čak ni nemoralnim stvarima. Dovoljno je da budu - neugodne. Je li moguće da naše poruke i ostanu samo naše?

Stručnjak za telekomunikacije Đuro Lubura kaže da i on briše neke poruke. "Pa neke da, neke da. Brišem zato što, gledajte, neke se poruke u određenom trenutku mogu izvući iz konteksta i prikazat na način na koji bi to nekom odgovaralo", kaže.

Bilo bi za nju dobro da je to činila i bivša državna tajnica.

"Da su poruke bile izbrisane, da je gospođa Rimac tada mogla koristiti one nestajuće poruke to bi značajno otežalo posao istražiteljima. Te poruke kad se obrišu one više nisu dostupne korisniku iz aplikacije, ali pod određenim uvjetima ih istražitelji posebnim alatima mogu pročitati čak i ako su izbrisane", rekao je sudski vještak za telekomunikacije Lubura.

Straha od telekoma koji čuvaju naše pozive i poruke ne bi trebalo biti. "Oni mogu to radit jedino uz prethodni sudski nalog, ali unatrag nema nikakve šanse da ni policija niti državno odvjetništvo dobiju podatke zato što se oni jednostavno ne pohranjuju", kaže.

Većina briše poruke

Većina građana pred kamerom tvrdi da u telefonu nemaju ništa sporno. Ipak, većina poruke briše. Mnogi smatraju da se sakriti danas ne može ništa.

"Mark Z i oni nas stalno prate, znaju sve što pišemo", kaže Fran.

Mario kaže da se ne boji da bi netko mogao nešto preko njegovog telefona te da kod njega nema paranoje.

Drugi pak žive u stalnom strahu da ih netko prisluškuje pa im se sve čini sumnjivo, od toga koliko se baterija brzo troši do toga koliko je telefon topao.

Alen Delić iz Hrvatske udruga menadžera sigurnosti kaže da ne možemo preko telefona vidjeti je li nam se netko nakačio. "U principu ne. Čak i kad govorimo o ekstremima, o špijuniranju od strane drugih država imamo različite aplikacije koje naravno da koriste resurse, koriste bateriju, ali ne tako da bismo mi to ljudskim, običnim okom mogli primijetiti", kaže.

Na pitanje jesmo li sigurni kad odnesemo telefon u servis, kaže da je njima u servisu postalo dosadno gledati tuđe mobitele, ali dobra praksa kaže da mobitel ne bi trebalo davati nikome pa tako ni servisu prije nego u potpunosti obrišemo podatke.