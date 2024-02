Jak potres zabilježen je prije podne u Jadranskom moru 80 kilometara južno od otoka Mljeta. Magnituda mu je bila 4,9 prema Richteru i osjetio se na širem području od Dubrovnika do Zadra. Četvrti je to potres u Jadranu u posljednja tri dana.

O seriji potresa uživo smo razgovarali sa seizmologom Ivicom Sovićem.

Je li ovaj niz potresa posljednjih dana neuobičajen?

"Taj niz potresa nije neuobičajen. To je područje koje je seizmički vrlo aktivno i ovaj relativno slab potres magnitude od 4,9 stupnjeva usred Jadrana na jednakoj udaljenosti od Italije kao i Hrvatske nije neuobičajen".

Moramo li se naviknuti na stalne trešnje u cijeloj Hrvatskoj?

"Dakako da moramo. Mi smo u seizmički aktivnom području i imamo vrlo jake i razorne potrese. Moramo u skladu s tim graditi kuće".

U Hrvatskog godišnje i do 16.000 potresa

Nakon potresa na Banovini, postavili ste ondje 40 uređaja. Što su vam pokazali podaci?

"Postavili smo 20 seizmografa i 20 akcelerografa i oni su nam dali jako puno podataka o naknadnim potresima koji su se dogodili nakon glavnog potresa. To se može koristiti kasnije za računanje seizmičkog hazarda i rizika".

Što ste do sada uspjeli iščitati iz tih podataka?

"Uspjeli smo locirati potrese, odrediti rasjede na kojima se to događa i to će se koristiti u budućnosti za računanje seizmičkog rizika".

Koliko na godinu potresa zabilježite u Hrvatskoj, a koliko od toga jačih?

"Kad je mirno, onda zabilježimo između 10.000 i 12.000 sa sadašnjom mrežom seizmografa. Kad je počela ova serija kod Petrinje i Zagreba, imali smo preko 16.000 potresa".

Potresi se ne mogu predvidjeti. Vi imate bogatu karijeru, je li vas nešto posebno iznenadilo?

"Nije me ništa posebno iznenadilo. Sama činjenica da se potresi dogode pred kraj tjedna i da moram ići na teren preko vikenda, što je prilično neugodno".