Sanja Musić Milanović o poražavajućem zdravlju Hrvata: 'Problem je u sustavu, ne u pojedincu'

Tajne zdrave prehrane u razgovoru za RTL Danas podijelila je Sanja Musić Milanović, s kojom je razgovarala Maja Lipovšćak Garvanović.

Svjetski dan debljine, a podaci u Hrvatskoj su, nažalost, poražavajući. Više od milijun stanovnika je pretilo. Kako je to moguće?

"Da, 2020. je prvi put obilježen. Tada su se ujedinili razni dani, europski i svjetski i slično u jedan baš zato da jače se čuje i jače se vidi. Hrvatska, nažalost, i kad su djeca u pitanju i kad su odrasli ima relativno poražavajuće brojke, odrasli su nam uvijek iznad 50 posto i to prilično iznad 50 posto, s problemom viška kilograma, što prekomjerne tjelesne mase, što debljine. A što se tiče djece, u ovom trenutku u dobi od osam godina, to su najnoviji pokazatelji 36 posto djece ima višak kilograma, što je otprilike svako treće dijete. Sve je manje kretanja, sve je više hrane brze, procesuirane i XXL porcije, socijalni pritisak što god da radiš, trebao bi nešto pojesti", objasnila je Sanja Musić Milanović.

Naši najmlađi prilično mnogo vremena provode ispred ekrana, a zapravo sve kreće od kuće.

"Slogan ovog Svjetskog dana debljine je meni iznimno drag i usklađen je s nečim na što se ja vrlo često pozivam. Parafrazirat ću što je 2011. godine u znanstvenom časopisu Lancet objavljeno, a to je da je debljina zapravo samo normalan odgovor normalnog pojedinca na jedno abnormalno okruženje. Zapravo puno više bih ja tu prebacila sa individualne odgovornosti na odgovornost sustava. Ovogodišnji slogan povodom Svjetskog dana debljine je zapravo da trebamo mijenjati sustave da bi pojedinci živjeli zdravije. Trebamo promjeniti da je to isključivo resor zdravstva, jer kad bi se resort zdravstva sam bavio ovim problemom, ničim drugim se ne bi stigao baviti. Ujedinimo snage, uhvatimo se u koštac s ovim problemom i posljedično ćemo biti zdraviji. Smanjit ćemo broj kroničnih nezaraznih bolesti i produljit ćemo očekivano trajanje života i to u zdravlju", rekla je Musić Milanović.

Na skupu ima i psihologa, nutricionista, kineziologa. Na kraju tek dolazi liječnik i sektor zdravstva jer oni nastupaju kad je problem zaista prisutan.

"Reklo bi se da bi liječnik trebao doći ako sve drugo zakaže. Mi smo otvorili vrata da pokažemo naše savjetovalište, jer jednom kad vidite što kaže vaša vaga, a to je prvi korak, nije jednostavno se uhvatiti u koštac s tim problemom. Uz Hrvatski zavod za javno zdravstvo u 15 županijskih zavoda postoji i neki vid savjetovališta. Dođite kod nas bez uputnice potpuno besplatno. Jedan multidisciplinarni tim koji se sastoji od nutricionista, psihologa, kineziologa, sanitarnih inženjera i liječnika", završila je Musić Milanović.

