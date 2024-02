Potres magnitude 4.8 po Richteru u petak je oko 9 sati dobro zatresao Crnu Goru i Italiju, objavili su na stranicama Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC). Potres se osjetio i u Hrvatskoj.

Epicentar je u Jadranskom moru, 150 kilometara od Podgorice i 103 kilometra od talijanskog Barija. Zabilježena dubina je 10 kilometara.

"Ovo je zdrmalo jako, sve se treslo", jedan je od komentara Hrvata koji je potres osjetio u Metkoviću.

Potres su osjetili i u Zenici "dobro se osjetilo lelujanje", jedan je od komentara.

"Probudilo me, osjetilo se kao udarni val", "Bome je ovo zadrmalo jako i to ne tako kratko. Sve se okolo treslo, kaos", "Osjetili smo potres od deset sekundi, lagano ljuljanje, Split, sedmi kat zgrade uz more", pišu korisnici na EMSC aplikaciji.

