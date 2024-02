Građane na jugu Hrvatske od jučer do jutros pogodila su četiri potresa. Najjači je bio onaj jutrošnji koji se dogodio u 7 sati i 3 minute na Pelješcu. Magnituda potresa iznosila je 3.8 prema Richteru.

"Ima mnoštvo slabijih potresića. Četiri su u principu od jučer predvečer pa do jutros. Od toga je najjači bio ovaj zadnji, 3,8 po Richteru. Što se tiče same aktivnosti ona je nešto malo pojačana, ali iz toga se ne mogu izvlačiti neki zaključci, a to je ono što najviše ljudi zanima", kazao je za Danas.hr seizmolog Tomislav Fiket.

Bit će još popratnih potresa

Ovakvi potresi mogu imati, a što i hrvatski seizmolozi prate, popratno i slabijih potresa koji se ne osjete.

Što se tiče seizmičke aktivnosti na tom dijelu Hrvatske, Fiket kaže da potresi na tom području nisu rijetkost. "Taj dio Hrvatske je vrlo seizmički aktivan. Potresi na tom području nisu rijetkost. Konačno 1996. smo u Stonu imali potres magnitude 6 po Richteru koji je rezultirao jednom serijom dugotrajnih potresa. S te strane to nije neuobičajeno", zaključio je.

Podsjetimo, građani koji su jutros na EMSC-u javljali svoja iskustva bili su poprilično uplašeni. Korisnici iz Neuma, Stona, Metkovića, Opuzena... dijelili su svoja iskustva.

Podsjetimo, kako je izvijestila Seizmološka služba i jutros u 5 sati i 7 minuta seizmografi su zabilježili umjeren potres magnitude 3.4 po Richteru na Pelješcu, jugoistočno od Žuljana .

Također, jučer u 18 sati i 57 minuta (SEV) seizmografi Seizmološke službe RH zabilježili su slab potres magnitude M 2.6 u moru uz obalu Pelješca jugoistočno od Žuljana, izvijestili su s PMF-a.

