Rijeke pravde još nisu presušile uvjeren je Peđa Grbin. Tehnički do 76 mandata oni mogu dogurati, ali uz teške pregovore.

"Vodit ću ih oči u oči s onima s kojima ih trebam voditi, a ne preko medija. Vodite li ih vi? U ovom trenutku po onome što je Ustavni sud rekao ne smije ih voditi nitko drugi", rekao je Grbin.

Osim Grbina nitko nije toliko optimističan ali tehnički - ovo su im opcije.

Prva je manjinska Vlada na koju poziva Možemo. Dakle u Vladi su u tom slučaju samo Rijeke pravde, Zoran Milanović možda uopće nije morao biti na čelu.

"Predložili smo taj model jer je taj model najviše fer prema svim biračima i našima, ali i biračima desnice jer znamo i jasno nam je da ni birači desnice ne bi da njihove stranke ulaze u koaliciju s nama ili SDP-om, kao i obratno", rekla je Sandra Benčić.

Za sada to nitko ne podržava osim Matije Posavca koji načelno kaže to je progresivno i funkcionira u Europi.

"Što se tiče nekakvog podržavanja iz Sabora rijeka pravdi i te Vlade to za nas nije prihvatljivo", rekao je Marijan Pavliček.

Druga izgleda ovako: Mandati SDP-a, Možemo, IDS-a, Nezavisne platforme Sjever, Fokusa, manjine integralno uz Most. Ako je sam falila bi dva, ako su sa Suverenistima mandata bi bilo - taman.

"Ja ne vidim nikakav razlog i sve ono što je Grmoja komunicirao u kampanji i sada a vjerujem da on je od riječi, da to ne bi trebao biti problem da on podrži takvu opciju. On je zapravo i pozvao stranke lijeve pa i nas da se okupimo oko te ideje", rekao je Posavec.

IDS-u to ne zvuči lako izvedivo niti održivo, ali Dalibor Paus stigao je na sastanak.

"Zaista mi izgleda nekakva mogućnost lijeve vlade daleko, ali sjest ćemo. Politika se vodi ideologijama, naša ipak nije ni slična Mostovoj ili od Domovinskog pokreta", rekao je Paus.

Iako Ivan Penava govori do sada je bilo samo bočnih kontakata, danas mu stiže izravni, Grmojin. On bi Možemo u ovoj kombinaciji ostavio po strani, a Domovinski pokret pozvao sa SDP-om. Također, smatra da kod manjinaca ne mogu računati barem na polovicu.

"Gospodina Grmoju i gospodu iz Mosta smo zvali mjesecima da idemo zajedno na izbore, da napravimo blok koji će biti brana svim ovim politika..bili smo ponižavani i ismijavani. Sad na kraju pričati, a ne znamo u ime koga, u ime šta..", rekao je Mario Radić.

Ovo samo znači - vrijeme je trgovine. Za to vrijeme Čačić koji je ostao bez mjesta u Saboru poručuje - "Trebali ste biti pametniji. Da smo išli zajedno svi s centra na lijevo već bi imali Vladu".

"Mislim da je stvar jasna ili će se dogoditi isključivo tehnička Vlada, takvih ima u svijetu…i nakon godinu dana na nove izbore. Ili novi izbori odmah tako da centar i lijevi centar izađu zajedno", rekao je Čačić.

Dok netko ne donese mandate, izgleda, poraz neće priznati niti jedna strana.