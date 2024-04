Predsjednik Republike Zoran Milanović, u svom obraćanju s Pantovčaka oko nove odluke Ustavnog suda prema kojoj ne smije biti mandatar za sastav nove vlade, odgovorio je HDZ-ovom Olegu Butkoviću koji ga je netom prije prozvao na Facebooku.

Butković je objavio status u kojem Milanovića pita je li kontaktirao predsjednika Vlade susjedne države da ga spoji s izabranim predstavnikom manjine kako bi ga podržali za mandatara.

"Zorane, vidim da objavljuješ moje fotografije koje su javno dostupne. Za razliku od toga, nikada nećemo vidjeti tvoje fotografije s tajnih sastanaka na Braču, na kojima si bio sa svojim sankcioniranim rođakom. Ali to je sad čak manje važno. Imam za tebe dva nova pitanja, na koja očekujem da ćeš odgovoriti pred novinarima u 17:00:

JESI LI, ZORANE MILANOVIĆU, JUČER KONTAKTIRAO PREDSJEDNIKA VLADE NAMA SUSJEDNE DRŽAVE KAKO BI TE SPOJIO S IZABRANIM PREDSTAVNIKOM NACIONALNE MANJINE IZ TE DRŽAVE S CILJEM DA TE PODRŽI ZA MANDATARA? JE LI PROTUUSTAVNO DA SE OD PREDSJEDNIKA STRANE VLADE TRAŽI DA UTJEČE NA SASTAVLJANJE HRVATSKE VLADE?

P.S. Pazi što ćeš odgovoriti jer je ovo preozbiljno da bi se izmotavao i lagao", napisao je Butković.

Milanović je istaknuo da Butković "nije nitko" da bi mu postavljao pitanja te istaknuo da je to samo pokušaj da se baci još jedna "sumporna bomba".

"On ljude kleveće, to će ga koštati. Izmišlja da su pod sankcijama. Tko je on da mi postavlja pitanja? Manjine se drže zajedno. Njih se ne može razdvojiti. Ovo je samo još jedan pokušaj da se tu baci jedna sumporna bomba. Zašto me ne pitate, sad kao Plenković, zvučim, taj čovjek je uhvaćen u kaznenom djelu.

On se ponaša kao luda. On je presretnut mjerama praćenja, upao je u mjere, ali kao počinitelj nepoznatog kaznenog djela. Odgovarat će pred zakonom. Neka gospodin razmišlja o svojim problemima, oni su duboki. Ali vidim da je zbrisao s proglašenja loših rezultata HDZ-a, kao i Anušić. Dramatis persone. Pitanje za Butkovića - gdje si zbrisao?", poručio je Milanović s Pantovčaka.

Novinari su predsjednika pitali je li nazivao bilo koga od izabranih zastupnika i lobirali da ga podrže za mandatara, što je Milanović demantirao, no naglasio je da se redovito čuje s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

"Nikoga od zastupnika manjina nisam nazivao. Razgovarao sam s jednim krugom ljudi, to nije tajna i to je legitimno i moje političko pravo i djelovanje. To hvala Bogu nikakav Ustavni sud neće zabraniti. A svatko će na kraju donijeti odluku prema svojoj procjeni, savjesti i političkim mogućnostima. Ali ovo nije priča o meni. Ovo samo pokazuje koliko je važno da nisam dao ostavku. Što bi sad ta ekipa napravila? Gledam akademika Reinera, on bi sigurno dao mandat Plenkoviću. Sto posto. Nisam od klađenja, ali sto posto. Ovo je metoda obrane od zlih sila. Ovo ne valja.

A mi se možemo opet javiti na objave čovjeka koji ne samo da je dio klike, nego je sam duboko umočen u nezakonite radnje, radi kojih su neki drugi ljudi odgovarali i išli godinu dana u zatvor. I on mene pita jesam li razgovarao s Orbanom? Tko je on da mi postavlja takva pitanja. S Orbanom se povremeno čujem i razmjenjujem poruke", zaključio je Milanović.

