Ustavni sud održao je izvanrednu sjednicu oko izbora i angažmana predsjednika Zorana Milanovića u predizbornoj kampanji i nakon objave prvih rezultata izbora. Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović na presici je kazao da su suci donijeli odluku da predsjednik Zoran Milanović ne može biti kandidat za mandatara za sastav vlade, ali ni premijer. Istaknuo je da svako drukčije tumačenje ugrožava višestranački parlamentarni demokratski ustavni poredak i vladavinu prava.

Politički komentatori RTL-a Krešimir Macan i Mate Mijić komentirali su odluku Ustavnog suda.

"Bilo je puno presedana koje je napravio predsjednik Milanović i ovo je presedanska odluka Ustavnog suda. Očito je da je Ustavni sud odlučio odgovoriti na stav predsjednika Milanovića koji je rekao: 'mogu oni upozoravati što hoće, ja mogu raditi što hoću jer nema sankcija', pa je na kraju Ustavni sud odlučio izreći sankciju nakon što smo dobili rezultate izbora, nakon što je kampanja prošla", kazao je Macan.

Milanović postaje žrtva

"Milanović ionako nema 76 ruku i teško bi došao do njih, to je opcija koja je bila najnevjerojatnija, ali s ovom odlukom Ustavnog suda on postaje žrtva i sada će cjelokupna njegova opcija, svi će sada pričati o tome da je istina da je to 'deep state', da Ustavni sud radi za HDZ i sada će oni okrenuti ploču da bi zbog toga trebalo ići ponovo na izbore. Vidjeli ste da je Puljak već rekao što se mora mijenjati u Izbornom zakonu. Ići će se na to da se ne može formirati nova vlast i da se ide na nove izbore", kaže Macan.

"Ovo je pak dodatna motivacija HDZ-u da što prije sastavi vladu i dobije 76 ruku", naglašava Macan. "Sada možemo očekivati najveći udar na Domovinski pokret i sada će biti veliki pritisak na Domovinski pokret da ne uđe u koaliciju s HDZ-om kako bi došlo do novih izbora", kazao je Macan.

"Jasno je Ustavni sud rekao što može Milanović, on je mogao stajati sastrane. On je defacto vodio kampanju paralelno cijelo vrijeme", zključio je Macan.

Mijić: Meni ovo izgleda kao ustavni udar od Ustavnog suda

"Ja nisam ustavni stručnjak, ali meni ovo izgleda kao ustavni udar od Ustavnog suda. Iz nekog razlog uskrisuje Zorana Milanovića kojemu su šanse za bilo kakvu većinu minimalne, ali oni mu ovakvim odlukama daju za pravo. ", kaže Mijić.

Ustavni sud ograničava Sabor, uzima ovlasti

"Najveći problem ovdje je što Ustavni sud ograničava Sabor, uzima ovlasti Saboru i ograničava mandat izabranim zastupnicima da ne mogu birati premijera koga njih 76 minimalno hoće. To je presedan u hrvatskoj politici, to je nečuveno", kaže Mate Mijić.

"On ne smije biti ni mandatar ni premijer jer se oglušio o upozorenje Ustavnog suda, ali oni i dalje izborni proces smatraju regularnim i ne misle da postoji osnova za poništenje izbora. Što je to? Oni ograničavaju mandat izabranim zastupnicima da ne mogu birati za premijera koga hoće. I kako on može ostati predsjednik ako je toliko naštetio ustavnom poretku?", pita se Mate Mijić.

"Ogroman je pritisak na Domovinskom pokretu, jer o njima ovisi hoće li se izbori ponavljati očito. Mislim da svi drugi imaju pravo reći ovo je potpuno neregularno jer im se njihov mandat ograničava. Oni kao izabrani saborski zastupnici su onemogućeni od bilo kojeg scenarija osim jednoga", kazao je Mijić.

Za odluku o Milanoviću glasovalo je devet ustavnih sudaca, protiv su bili suci Andrej Abramović, Lovorka Kušan i Goran Selanec, a sutkinja Ingrid Antičević Marinović nije došla na sjednicu. Troje sudaca koji su bili protiv ovog, ali i ranijeg upozorenja Ustavnog suda, najavili su izdvojena mišljenja koja će biti objavljena na internetskoj stranici suda.

