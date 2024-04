Nikola Grmoja jutros je na platformi 'X' (bivši Twitter) poslao poziv za formiranje anti-HDZ vladu. "Uvjet Domovinskog pokreta je da nema Možemo i SDSS-a u Vladi. Pozivam ih na razgovore kako bismo formirali antihdz Vladu bez Možemo i SDSS-a i kako bismo Plenkovića kojeg su toliko napadali poslali u oporbu. Imamo dovoljno ruku", objavio je na društvenoj mreži.

Podsjetimo da je Nikola Grmoja u četvrtak uvečer gostovao u RTL Direktu koji je rekao da ih nije zvao Zoran Milanović. "A mislim da i nema razloga s obzirom na ovu matematiku kojoj svjedočimo. Mislim da je ključan Domovinski pokret. U nekoliko sam navrata naglasio da bi bilo dobro da Domovinski pokret, ili ovaj nekompromitirani dio, da se odluči ići u širu anti-HDZ vladu koja bi obuhvatila od DP-a prema lijevom centru, ali koliko vidim, tamo se već vode razgovori između DP-a ili dijela stranke i HDZ-a. Po svemu sudeći, to nije izgledna opcija", rekao je u Direktu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje kako bi izgledala tako šarolika vlada od desnice do centra ili ljevice, rekao je da je pitanje tko bi bio mandatar, ali da njima Zoran Milanović nije prihvatljiv.

"Bilo bi mi najbolje kada bi se mogla dogovoriti jedna šira vlada u koju bi ušao DP ili dio DP-a, Most, možda dio ljevice jer je Možemo! i nama u nekom smislu neprihvatljiv, a i oni ne žele pristati na to da opcije koje su od centra desno ulaze u vladu", rekao je u studiju Mojmiri Pastorčić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje o anti-HDZ koaliciji u kojoj bi bila 42 mandata, 10 iz Možemo!, dva IDS, dva Matije Posavca, jedan Fokusa i da se čeka samo Most, rekao je:

"Izbrojite koliko je tu ruku, to je netočna informacija. Ne znam tko pušta te spinove. Čuo sam se čak s nekim od zastupnika koji su navedeni da su dali potpise, a nisu ih uopće dali. A kad bi to tako i bilo, tu ponovno nedostaje i s Mostom najmanje osam ruku. A Andrej Plenković, znamo, imamo najmanje pola manjinaca vrlo vjerojatno, možda i više. Tako da bez Domovinskog pokreta nije moguće ili bi bez dijela Domovinskog pokreta nije moguće formirati neku anti-HDZ koaliciju. Uostalom, ni mi ne želimo pod svaku cijenu ulaziti u nekakvu vladu koja bi bila nestabilna iako nam je želja poslati HDZ u oporbu zato i upućujem ovaj poziv DP-u. Možemo poslati HDZ u oporbu".

POGLEDAJTE VIDEO Grmoja uputio poseban poziv Domovinskom pokretu pa otkrio na koju bi kombinaciju on pristao: 'Najbolje bi bilo...'

Tekst se nastavlja ispod oglasa