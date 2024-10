Momir Karin sudjeluje na sastanku s roditeljima: 'Vjerojatno će se utvrditi odgovornost za propuste, ali...'

Zbog problematičnog učenika cijeli razred jedne zagrebačke osnovne škole nije došao na nastavu. Rješenje se traži na sastanku koji je počeo u 18 sati. Stigli su ponovno predstavnici Ministarstva i Grada. Stigli su i predstavnici Zavoda za socijalni rad.

Uživo se s terena javila RTL-ova reporterka Marina Brcković s novim informacijama. Momir Karin iz Ministarstva obrazovanja izašao je sa sastanka koji još uvijek traje.

"Pozitivno razmišljam. Došli smo odgovoriti na sve dvojbe. Svaka njihova nedoumica i pitanje će večeras dobiti odgovor. Vjerujem da će roditelji donijeti odluku da djeca idu u školu. Mi ćemo ovdje predstaviti ono što je ponuđeno preventivno i jasno im objasniti, ako se dogodi nešto što treba napraviti, tko treba napraviti i tko je odgovoran za to", kazao je.

"Mi nemamo što ponuditi novo, mi nudimo odgovore", dodao je. Uključen je i Zavod za socijalna rad koji je garancija da će se svi procesi koji budu vezani za njih stvarno žurno rješavani.

"Sustav je struktura i svatko je trebao napraviti svoj dio posla. Od prve stepenice pa do vrha Ministarstva. Kada je netko negdje pogriješio ili napravio propust, onda to dođe do Ministarstva, ali Ministarstvo je na vrhu te strukture i uvijek se ono okrivljuje. Mi ovdje ne tražimo krivce. Vjerojatno će se utvrditi odgovornost za nekakve propuste. Ali ovdje smo afirmativno i želimo ponuditi rješenja", zaključio je.

