Roditelji u strahu zbog problematičnog učenika. Majka: 'Reći ću vam što je skandalozno'

Već treći dan prazne klupe. Učenici četvrtog razreda ni danas nisu bili na nastavi zbog problematičnog kolege. "Ne možemo slati djecu na nastavu kad nisu osnovni uvjeti zadovoljeni. Bojimo se kao roditelji. Djeca nemaju osiguran osnovni uvjet, a to je nulta tolerancija nasilja u školi, kaže majka učenice.

Rješenjima koja su predložena na jučerašnjem sastanku nisu zadovoljni. S dječakom na nastavi, uz asistenta, cijelo vrijeme prisutan bi bio i pedagog ili psiholog. Ministarstvo je najavilo zapošljavanje dodatnog socijalnog pedagoga, a svoj djeci na raspolaganju će biti i Savjetovalište Luka Ritz.

"Ono što je možda i skandalozno jest to da sva naša djeca od njih dobivaju svu psihološku pomoć, svih stručnjaka kada dođe do problema. To je prestrašno. Oni stvaraju sredinu u kojoj se gase požari kada dođe do problema", dodaje majka.

Traži se hitna pomoć za 9-godišnjeg učenika

Traže da se pomoć hitno pruži 9-godišnjem dječaku, zbog kojeg se ljetos iz njegove bivše škole ispisao cijeli razred. "Naš ključni zahtjev je da se neovisna procjena dječaka utvrdi i da se vidi koji oblik obrazovanja, gdje, koja je to institucija je odgovarajuća za njega", dodaje jedan otac.

U znak podrške jučer u školi nije se pojavilo oko 700 djece iz drugih razreda. Ministar Fuchs roditelje je zbog toga oštro prozvao. "To je pritisak na sustav da se to dijete makne iz škole, to je takva poruka, hajdemo neku balvan revoluciju bez razgovora", kazao je ministar Radovan Fuchs.

Institucije su zakazale?

Oni mu odgovaraju. "Izjava je za anale. Skoro 1400, 1500 roditelja proglašavati nekim događanjem naroda, balvan revolucijom, znamo kakve konotacije to nosi - to je ispod svake razine", kaže jedan otac. "Zaista skandalozno. Uvredljivo je, apsolutno onako uvredljivo ljudski, ali skandalozno. Ovdje se zaista radi o brizi roditelja za svu djecu i u želji da sva djeca budu sigurna i adekvatno zbrinuta", dodaje majka učenice.

Smatraju da su institucije zakazale jer dječaku je ovo već treća škola koju je zbog ponašanja promijenio. "Da su iskoristili priliku prije godinu, dvije, pet i adekvatno pomogle dječaku jer njemu prije svega treba pomoć boljim pristupom vrlo vjerojatno on bi danas bio puno spremniji za osnovnoškolsko obrazovanje, socijalizaciju kroz redovni razred nego što je sad", kaže majka.

Bez liječničke ispričnice djeci mogu opravdati izostanak do tri dana zaredom. Toliko ih već nema na nastavi, a hoće li u školu doći sutra - ovisi o tome - hoće li se na sastanku pronaći rješenje.

