Fuchs: 'Problematičan dječak nije agresivan. Ima 10 godina. Moramo smiriti loptu'

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs pozvao je u ponedjeljak na smirivanje situacije i odvijanje procesa stručnih službi u novozagrebačkoj školi gdje je premješten dječak zbog čijeg se ponašanja ranije iz prethodne škole ispisao cijeli razred.

Osim četvrtog razreda u kojemu je problematični učenik, na nastavu, prema tvrdnjama roditelja, nije došla većina ostalih učenika, no to nije bilo moguće provjeriti u ravnateljstvu škole jer nitko nije odgovarao na telefonske pozive.

Ministar Fuchs je nedolazak učenika na nastavu okarakterizirao "vršenjem pritiska na sustav" kako bi se dijete maknulo iz škole, a podsjetio je i na propisane zakonske mjere ako učenici neopravdano izostaju s nastave duže od tri dana.

Nakon što je održan hitni sastanak Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Grada Zagreba sa stručnom službom, ministar Fuchs poručio je da se problematičnom djetetu mora omogućiti pohađanje nastave i da sve nadležne službe rade na normalizaciji situacije.

Dijete je verbalno neprimjereno, ali ne fizički agresivno, s njime treba raditi

"Dijete je verbalno neprimjereno, nemamo spoznaje da je fizički agresivno. S tim djetetom treba raditi, ali ono ima 10 godina i nije kriminalac. Mora proći proces procjene stručnjaka, ali moramo smiriti loptu", istaknuo je Fuchs nakon sastanka.

Takve stvari mora rješavati škola, a ako ne urodi plodom to što su poduzeli, obraćaju se Gradu, a onda i Ministarstvu, rekao je i napomenuo da se s dječakom u prethodnoj školi vjerojatno nisu poduzele sve potrebne mjere. No, ističe, nije pobornik rasprave u javnosti do koje je došlo.

Predstavnici roditelja su pak istaknuli da su izostankom djece s nastave željeli skrenuti pozornost na problem s agresivnim učenikom te da se bore za prava svoje djece, ali i problematičnog dječaka kojem je nužna stručna pomoć.

"Dijete je dobilo asistenta u nastavi koji je diplomirani socijalni pedagog, ono shvaća nastavni proces, ali ima nedolično ponašanje. Nastavni proces nije u pitanju", rekao je Fuchs. "Sada dolaze kolege iz socijalne službe pa ćemo vidjeti što kažu", dodao je.

Iz Službe za informiranje i medije Grada Zagreba ranije je najavljen i roditeljski sastanak s roditeljima razrednog odjela koji je izostao s nastave, kao i vijećem roditelja škole, na kojem će biti prezentirani konkretni daljnji koraci radi što uspješnijeg rješavanja situacije.

Problem u školi je eskalirao nakon što u petak roditelji jednog razreda nisu pustili djecu na nastavu prosvjedujući tako što je u razred, bez najave, upisan dječak zbog kojeg se u prošloj školi ispisao cijeli razred.

"Nažalost, kako smo i očekivali, sustav i sve institucije koje su odgovorne za zaštitu svakog djeteta, kao i za rješavanje ove vrlo neugodne i mučne situacije nisu odradili apsolutno ništa te smo primorani boriti se dalje za prava naše djece", stoji u jučerašnjem priopćenju roditelja, koji su angažirali i odvjetnike.

