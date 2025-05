Sandra Krpan ne poštuje baš SDP-ov dress code: Je li seksistički takav priručnik?

RTL-ova Katarina Brečić ugostila je u studiju SDP-ovu kandidatkinju za gradonačelnicu Rijeke, Sandru Krpan.

Ne poštujete baš SDP-ov dress code?

"Rekla bih da se radi o preporuci. Osobno priručnik nisam pročitala i mislim da svatko treba njegovati svoj stil. Moje kolege na to nemaju primjedbi, ali često na društvenim mrežama znam pročitati da moja odjeća zna izazvati komentare. To je nešto što ja doista zamjeram, zato što se uvijek referiraju na političarke, a nikad na političare", rekla je Sandra Krpan.

Je li možda seksistički što je vaša stranka izdala ovakav priručnik?

"Rekla bih da to nije seksistički. To je preporuka, to nije nešto obvezujuće. I doista ne mislim da se toga treba pridržavati, svatko ima svoj stil odijevanja. Moj je ženstven, meni se moj dopada. Kako kaže ona latinska – o ukusima se ne raspravlja", smatra Krpan.

Prijeđimo na odnos koji imate s aktualnim gradonačelnikom Filipovićem. Ograđujete se cijelo vrijeme od njegovog nerada. No ne možete tako, zamjenici su desna ruka.

"Mislim da sve ove godine, građani i građanke Rijeke daju povjerenje SDP-u. Filipović je odlučio napustiti SDP, zato što nije prihvatio rezultate demokratskog procesa u kojem je on izgubio 15 prema 7. Mi smo slušali ljude. Znamo da su bili nezadovoljni kako se grad vodio. Zamjerali su mu čistoću grada, kvalitetu komunalnih usluga. Mi smo odlučili to promijeniti. To nisu razgovori koji su se dogodili preko noći. Mi smo razgovarali o tome i unutar stranke i na sastancima i osobno s njime. Ali je kolega odlučio to ne slušati", poručila je Krpan.

Filipović je gostujući na RTL-u rekao da si je SDP odlukom da ne podrži njega pucao u glavu.

"Ne. Ja bih rekla da smo mi donijeli odluku koja je mudra, politička. Da smo pokazali visoku razinu političke kulture, a kolega Filipović nije znao prihvatiti tu odluku. Mi nudimo rad u odnosu na njegov nerad. Njega nije bilo u uredu svih ovih mjeseci", poručila je Krpan.

Što ćete vi onda raditi suprotno od Filipovića?

"Ja ću se posvetiti 100 posto radu u Gradskoj upravi. Ja sam sada saborska zastupnica i zamjenica gradonačelnika, ali kada osvojimo izbore vjerujemo da je vrijeme za ženu gradonačelnicu iz redova SDP-a. Onda ću napustiti posao saborske zastupnice i posvetiti se apsolutno poslu u Rijeci", rekla je Krpan.

Viđate li Filipovića u Gradskoj upravi ovih zadnjih dana otkako je napustio SDP i kandidirao se?

"Viđamo se na kolegijima i tijekom određenih protokolnih događanja. Kada treba razgovarati, naravno da razgovaramo", poručila je Sandra Krpan.

Profesionalni do kraja, a politički suparnici?

"Mislim da treba biti profesionalan i korektan do kraja. Ne moramo se slagati i nismo se slagali s njegovim načinom vođenja grada. To je gradski odbor i izrazio i članovi stranke kada su meni dali podršku", rekla je Krpan.

Možete li postizborno koalirati s Filipovićem?

"Uvijek treba biti otvoren za dijaloge i komunikaciju. Nama su svi partneri koji zastupaju lijeve građanske ideje. Zato što želimo uređenu Hrvatsku i ne vidim prepreke za razgovor. Kako će biti nakon izbora? Vidjet ćemo što će građani odlučiti 18. svibnja", rekla je Krpan.

S kim biste još mogli koalirati?

"Nije tajna da imamo veliku koaliciju u Rijeci. PGS, IDS, Lista za Rijeku, SDSS i HSS. To su naši prokušani koalicijski partneri s kojima smo dugi niz godina surađivali. Naravno da pričamo i priželjkujemo suradnju sa Možemo, kao što je to primjerice u Zagrebu. Treba poslati jasnu i čvrstu poruku da želimo građanski uljuđenu Hrvatsku. I da, svi oni koji tako razmišljaju su poželjni partneri", rekla je Krpan.

Neslužbeno se priča da ste spremni i mrviti neke opcije. Možda s liste Ive Rinčić?

"Ne. Ja nisam spremna nikoga mrviti. Pozivamo na suradnju i otvoreni smo za dijalog za bolju Hrvatsku", poručila je SDP-ova kandidatkinja.