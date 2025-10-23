Rušenje četničkog spomenika izazvalo burne reakcije, građani složni: 'To je već odavno trebalo'

Na groblju u Borovu kod Vukovara počelo je uklanjanje mauzoleja četničkom vojvodi Vukašinu Šoškočaninu. Zahtjev za uklanjanjem podnio je Domovinski pokret, a njegov čelnik Ivan Penava poručio je iz Sabora da će ta stranka ostati upamćena upravo po toj akciji. Odluka o micanju mauzoleja donijeta je na temelju izmjena Zakona o grobljima i rješenja koje je izdala Vukovarsko-srijemska županija. Žalba, ako do nje uopće dođe, neće odgoditi uklanjanje spomenika.

"Domovinski pokret je nositelj cjelokupnog ovog programa zajedno s partnerima u Vladi i u konačnici krajnji isshod ovoga će biti da nakon 34 godine se uklanja sporni mauzolej koji je stajao manje od dva kilometra zračne linije od biste Blage Zadre na Trpinjskoj cesti", kazao je Ivan Penava.

'Dosta nam je podjela'

A u našoj stalnoj rubrici pitali smo: "Što mislite o ukljanjanju četničkih spomenika diljem Hrvatske?"

Lidija Novak smatra da spomenike ovakve i slične vrste treba ukloniti.

"Dosta nam je podjela i mučne prošlosti, naša djeca zaslužuju budućnost", kazala je.

Nikola Ivcec istaknuo je da je to već odavno trebalo učiniti.

"No dobro, bolje ikad nego nikad"

Ivica Planinić kaže da nije mogo ni vjerovati da takvi spomenici uopće postoje u Hrvatskoj.

