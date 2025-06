RTL Danas doznaje: Penava ulazi u Vladu i zamijenit će nekog od kolega iz DP-a u ministarstvu!

I dok je pokušaj izbora nove čelne osobe Vrhovnog suda za HDZ očito završena priča, ono što ih do završetka proljetnog zasjedanja Sabora čeka su promjene u Vladi. U sjedištu HDZ-a traje sjednica Predsjedništva, a uživo u RTL Danas javila se reporterka RTL-a Danas Ana Mlinarić i otkrila detalje o ulasku Ivana Penave u Vladu.

Ivan Penava ni nema puno izbora nakon što je Domovinski pokret dobio i posljednji politički udarac, izgubio Vukovar, loše prošao na ovim lokalnim izborima. Njegov ulazak u Vladu slamka spasa da popravi svoj rejting, ali i rejting stranke.

Do sada se govorilo da će on ući na poziciju potpredsjednika Vlade. No, kako doznajemo od izvora iz Domovinskog pokreta, Ivan Penava smatra da bi ulazak na tu poziciju u javnosti se mogao protumačiti kao uhljebljivanje i dolazak na mjesto koje ne nosi odgovornost, a s druge strane pitanje je zašto bi HDZ ovako oslabljenom Domovinskom pokretu dao sada uz tri ministarske još i jednu još jednu četvrtu poziciju u Vladi.

Ono što doznajemo od osoba iz Domovinskog pokreta koji ovih dana razgovaraju s Ivanom Penavom je da će on u Vladu Andreja Plenkovića najvjerojatnije uči kao ministar, i to u jednoj od ova tri ministarstva koja trenutačno drži Domovinski pokret. Oni imaju Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo demografije i Ivan Penava, dakle, trebao bi najvjerojatnije zamijeniti nekoga od svojih kolega na tim pozicijama. Ono što mi izvori koji s njim ovih dana razgovaraju, kažu da on sada zapravo dobro važe koje bi Ministarstvo uzeo, a onda da mu ostane dovoljno vremena da se bavi i sa strankom na terenu nakon ovog udarca na lokalnim izborima.

Kažu da se da tu dosta dvoji jer su i Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo poljoprivrede veliki resori i pitanje je bi li mu ostalo vremena baviti se Domovinski pokretom, a s druge strane neki smatraju da bi mogao zamijeniti upravo ministra poljoprivrede Vlajčića koji je na tu poziciju uskočio onako u posljednji čas nakon što je ostavku dao Josip Dabro.

U svakom slučaju, Penava će ovu odluku donijeti u nešto malo manje od iduća tri tjedna, jer zastupnici o tome moraju glasati do 15. srpnja, prije ljetne stanke. Sada se čini da će malo manje zanimljivije biti ovo kadroviranje koje mora provesti Andrej Plenković jer on u svakom slučaju mora naći zamjenu za Šimu Erlića, koji je s pozicije ministra europskih fondova postao gradonačelnik Zadra. Tu se spominje njegova državna tajnica Raguža. Ona se očito dobro kotira u HDZ u jer se ranije spominjala i kao potencijalna ministrica turizma. Vidjet ćemo hoće li tu još netko otići s pozicije. Stalno se spominje ministar Fuchs, no hadezeovci i dalje drže u tajnosti. Evo što o svemu kaže Branko Bačić.

"Nastojimo do kraja ljeta dovršiti popunu Vlade. s obzirom na to da je Šime Erlić postao gradonačelnik Grada Zadra da je upražnjeno mjesto ministra regionalnog razvoja i europskih fondova i premijer će do tada dati prijedlog, a u tom prijedlogu svakako ćemo se očitovati jasno i o drugim, odnosno taj će prijedlog sadržavati ili prijedlog za imenovanje potpredsjednika Vlade Penave ili toga neće biti. To je razgovor njih dvojice", rekao je Bačić.