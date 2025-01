Roditelji još jedne zagrebačke škole prijete bojkotom: 'Djeca pokazuju znakove traume, plaču...'

Roditelji još jedne zagrebačke škole prijete bojkotom nastave zbog problematičnog ponašanja jednog učenika. Treći je ovo slučaj u svega nekoliko mjeseci. Iz Ministarstva poručuju da za bojkot nema razloga i pozivaju na suradnju.

Zbog ponašanja jednog dječaka pati cijeli razred. Roditelji prvašića tvrde tako je od prvog dana nastave u rujnu.

"Mi ostali roditelji primjećujemo da naša djece pokazuju znakove traume, plaču, odjednom ih boli trbuh i glava, ne žele u školu, kreću u školu sa suzama", kaže predstavnica roditelja i majka učenika te škole.

O svemu su obavijestili institucije i angažirali su odvjetnika. Traže rješenje, a u suprotnom djecu neće slati na nastavu.

"Dogovor je bio da se dječaku da prilika, to smo i učinili. U razredu je cijelo prvo polugodište. Mi dječaku želimo sve najbolje. Nismo stručnjaci i ne znamo koji bi za njega bio primjereni oblik školovanja, ali ovo to nije. Ako nećemo imati nekakve rokove i garancije da se ova situacija riješi čim prije idući tjedan ćemo ići u bojkot nastave", poručila je predstavnica roditelja i majka učenika te škole.

Što kažu iz Grada Zagreba?

Iz Grada Zagreba poručuju da je za ovog učenika bio određen primjereni oblik školovanja što je nakon žalbe roditelja resorno ministarstvo poništilo te je dijete uključeno u redoviti razred uz pomoćnika u nastavi.

"Temeljem prijedloga škole, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade donio je rješenje o primjerenom obliku školovanja za spomenutog učenika. Međutim, nakon žalbe roditelja, resorno je ministarstvo rješenje gradskog ureda poništilo te odredilo uključivanje djeteta u redoviti razredni odjel.

U takvim situacijama, kao i u ovome slučaju, škole provode postupak opservacije funkcioniranja djeteta u razredu. Ako rezultati opservacije pokažu potrebu za drugačijim oblikom školovanja od onog koje je odredilo ministarstvo, škola podnosi novi prijedlog za promjenu oblika školovanja.

U ovom slučaju, učenik ima podršku pomoćnika u nastavi, a školska stručna služba cijelom razrednom odjelu posvećuje posebnu pažnju. Pored toga, školi je na raspolaganju i dodatna stručna potpora koju financira Grad Zagreb. U slučaju zaprimanja novog prijedloga o primjerenom programu školovanja, gradski ured žurno će ga razmotriti i donijeti odgovarajuće rješenje. Ističemo, međutim, da roditelji ponovno imaju mogućnost žalbe, o kojoj odluku donosi ministarstvo“, poručili su iz Grada Zagreba.

'Opredijelili smo se za inkulziju'

Iz škole tvrde da su pokrenuli postupak opservacije s ciljem određivanja primjerenog oblika školovanja. Iz resornog ministarstva poručuju:

"Kada dijete uđe u nastavni proces onda se vidi je li to dobro prihvaćeno i ima li pozitivne efekte. Ako nije tako to se mijenja. To nije dugačak proces. Mi smo se kao sustav opredijelili za inkluziju i moramo stvoriti uvjete da svako dijete ostvari svoje potencijale" , rekao je ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, Momir Karin.

Treći je ovo slučaj u svega nekoliko mjeseci. U listopadu roditelji učenika jedne druge zagrebačke škole djecu nisu slali na nastavu, isto su prošlog tjedna učinili i roditelji u Puli. Iz Ureda Pravobraniteljice za djecu upozoravaju:

"Sve češće u fokus javnosti dolaze slučajevi djece koja iskazuju probleme u ponašanju u školi. Uočili smo da sustav odgoja i obrazovanja nema strukturirani stručni odgovor na potrebe te djece, a izostao je i pravni okvir za poduzimanje aktivnosti u školi u odnosu na djecu s problemima u ponašanju“.

'Roditelji trebaju vjerovati stručnjacima'

Iz Udruge ravnatelja osnovnih škola pozivaju na bolju suradnju svih uključenih.

"Jedna je stvar inkluzija djece s teškoćama, a druga prava druge djece i roditelja. Jedno pravo ne smije isključivati drugo. S treće strane smatram da roditelji moraju vjerovati stručnjacima u školama i našim županijskim uredima kako bi sva djeca imala pravo na obrazovanje“, poručila je

Antonija Mirosavljević, predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola.

Iz Ministarstva obrazovanja poručuju u sustavu je više od 32 tisuće djece s teškoćama u razvoju koja su dobila rješenje za primjereni oblik školovanja.

Imamo 32 tisuće rješenja o primjerenom obliku školovanja, a mi sada govorimo o tri slučaja i smatram da ne možemo zbog toga reći da nešto ne funkcionira u sustavu. U prvom slučaju učenik nije u školi i dobio je rješenje o primjerenom obliku školovanja koje je i na drugostupanjskom tijelu potvrđeno. Gdje se on sada nalazi tu informaciju nemamo.

Slučaj u Puli je završio tako da su sva djeca danas na nastavi. Hoće li do bojkota nastave doći i u novom slučaju ovisit će o idućim koracima škole, grada i ministarstva.