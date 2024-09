Na jednog asistenta 9 djece s teškoćama. Ministarstvo: 'Takav je pravilnik.' Roditelji: 'Krećemo u pregovore'

Lena Tessa i Damjan djeca su s teškoćama u razvoju. U posebnom su razrednom odjeljenju i potreban im je pomoćnik u nastavi. Lani su imali svojega, a sada jednoga dijeli sedmero djece.

„Damjan nije verbalan, ima govorne teškoće. Treba asistenta jedan na jedan jer ne može čitati, ne može samo pisati. Treba mu netko tko će sjediti pored njega i slovkati mu“, kaže majka djeteta s teškoćama u razvoju, Tatjana Sajko Mikuljan.

U razredu u koji idu Karla i Marija ukupno je devetero djece s teškoćama. Imaju samo jednog, povremeno dva asistenta.

„Marija ima cerebralno oštećenje vida, vidi samo 15 %, ima blažu paralizu desne strane, a to vuče pamćenje, koncentraciju i pažnju. Njoj je prijeko potrebno da je netko odvede do wc-a, da joj pomogne izvaditi knjige, da se preobuje, jako je ovisna pogotovo u novim prostorima“, objašnjava majka djeteta s teškoćama u razvoju, Adriana Zelić.

Pravilnikom iz srpnja broj pomoćnika u posebnom razrednom odjeljenju je smanjen. Bez obzira na to kakve poteškoće djeca imaju, u razredu može biti samo jedan, iznimno dva pomoćnika u nastavi.

„Roditelji nam se javljaju iz cijele Hrvatske. Već se znalo događati da djeca ostanu zaboravljena u školskoj dvorani, da si međusobno kidaju knjige, da se izgube u školi i da ih ne mogu pronaći. Što će se tek sada događati kada nema dovoljno asistenata“, pita se predsjednica Udruge raSTEM u SPEKTRU, Andrea Lučić.

Iza njih je prvi tjedan nastave, kažu nije bilo nimalo lako. Slaže se i pomoćnica u nastavi koja se lani brinula samo o jednom, a sada o šestero djece.

„Ovaj tjedan je bio dosta kaotičan moram priznati. Zamislite situaciju da jedno dijete boli trbuh, a to ne može reći jer ne govori, drugo se zbog toga uznemirilo, a treće je trebalo hitno na wc. Na tri mjesta u isto vrijeme ja nisam mogla biti“, kaže pomoćnica u nastavi koja je željela ostati anonimna.

Tko je predložio broj pomoćnika?

Iz Ministarstva obrazovanja poručuju ovakav broj pomoćnika predložila je struka.

„Imamo prosječno 3 učenika u takvom razrednom odjelu, od 3 do 5 je propisano. Iznimno i samo privremeno može ih biti do 10, onda su to učenici s lakšim teškoćama“, poručuje ravnatelj Uprave za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, Momir Karin.

„Stvarnost u Hrvatskim školama je drukčija, djece u tim razrednim odjeljenjima nema od 3 do 5 nego više. Jedan pomoćnik u takvim slučajevima ne može pomoći jer tu su razni poremećaji, djeca s više dijagnoza i svakom se slučaju mora pristupiti pojedinačno“, tvrdi predsjednica Udruge raSTEM u SPEKTRU, Andrea Lučić.

Roditelji traže promjenu pravilnika.

„Otvoreni smo za razgovore i ako se pokaže sa terena da ovo nije dobro rješenje uvijek ćemo moći nešto promijeniti i uvažit ćemo prijedloge koji će biti izneseni na sastanku“, poručuje ravnatelj Uprave za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, Momir Karin.

Sastanak je zakazan za idući tjedan, a roditelji očekuju brzo rješenje i odgovarajuću podršku za svoju djecu.