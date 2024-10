Majka ozlijeđene bebe iz Slavonskog Broda: 'Primijetila sam veliku ozljedu na glavi'

Strašan događaj u dječjem vrtiću u Slavonskom Brodu, gdje je ozlijeđena 15-mjesečna beba.

Kad je majka došla po nju, zatekla je kći s ozbiljnim ozljedama glave. Fotografije je majka objavila i na društvenim mrežama gdje je napisala da se šokirala kada je na desnoj strani glave djeteta vidjela veliku ozljedu s krvavima podljevima i modricama s ogrebotinama, a djevojčica je krvavu ogrebotinu imala i ispod desnog oka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odvezla ju je na Hitnu, a što se točno toga dana u vrtiću odgojiteljice joj nisu objasnile pa je o događaju obavijestila i ravnateljicu vrtića i policiju, a dopis su uputili i gradonačelniku jer je Grad osnivač vrtića. Srećom, beba je dobro.

'Primijetila sam veliku ozljedu na glavi'

Razgovarali smo s majkom djeteta koja je ispričala da su je o svemu obavijestili oko podneva. "Kontaktirala me u 12.15 i rekla da se dijete probudilo, da je nervozno, plašljivo. Rekla sam da odmah dolazim po nju. Kad mi je predala dijete, primijetila sam veliku ozljedu na glavi. Kada sam pitala što je to, rekla je da ne zna ništa, da se obratim odgojiteljici iz prve smjene. Protupitanjem - 'što je to?'. Ne mogu znati što je to, kad je dijete kod njih provelo pet sati. Ozljede su izgledale vrlo ozbiljno, uputila sam se na Hitnu", ispričala je Zrinka Krištof Mihajlović, majka ozlijeđene djevojčice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Odgojiteljice su dobile težu povredu radnog odnosa, s mogućnošću otkaza ugovora o radu. Od majke sam dobila informacija da je o svemu obaviještena policija s kojom sam u komunikaciji od prvog dana", poručuje Zorana Butorac, ravnateljica Dječjeg vrtića Tintilinić u Slavonskom Brodu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa