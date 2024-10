Mama na istoku Hrvatske došla po bebu u jaslice i zatekla je s podljevima i modricama

Žena iz Slavonije na svom facebook profilu ispričala je zastrašujuće iskustvo koje je doživjela kada je svoju 15-mjesečnu bebu pokupila iz vrtićkih jaslica gdje je na prilagodbi do 11:30 sati. Kad je došla po kćer, vidjela je ozljede na njezinoj glavi.

"Šokirala sam se kad sam na desnoj strani glave djeteta vidjela veliku ozljedu s krvavim podljevima i modricama s ogrebotinama, a krvavu ogrebotinu imala je i ispod desnog oka! Na moje pitanje 'Što je ovo?', odgojiteljica je odgovorila da 'ne zna ništa' te protupitanjem 'Što je to?' te mi je rekla da se obratim odgojiteljici iz prve smjene. Meni tada nije bilo ni do čega, uplašila sam se za svoje dijete jer su ozljede izgledale ozbiljno, uzela sam dijete i odmah je odvela na hitni prijem u bolnicu gdje je obavljen pregled kirurga te snimka kosti glave i, na svu sreću, nije došlo do prijeloma kosti lubanje, a zbog mogućeg krvarenje, pregledana je i od strane neurokirurga uz upute o praćenju zdravstvenog stanja i ponašanja djeteta", napisala je na društvenim mrežama zabrinuta majka.

"O događaju smo obavijestili i ravnateljicu vrtića i policiju, a dopis smo uputili i Gradonačelniku. Svi od navedenih su odmah poduzeli sve radnje u smislu utvrđivanja odgovornosti i propusta te smo od Gradonačelnika dobili dopis u kojem, uz izraze suosjećanja i žaljenja zbog događaja, stoji "da je dječji vrtić utvrdio sve okolnosti o nastanku događaja i proveo disciplinski postupak" te se nadalje u dopisu zaključuje "da je do incidenta došlo zbog organizacijskog propusta Uprave i nedovoljne pozornosti odgojiteljice. Nadalje, "djelatnici dječjeg vrtića nisu postupili prema propisanom protokolu, zbog čega ih je uprava dječjeg vrtića disciplinski sankcionirala". Jasno nam je da se propusti mogu dogoditi, ali propusti u smislu nepoštivanja propisanih protokola su nedopustivi! Ovaj put nije došlo do ozbiljnih posljedica, možda idući put neko drugo dijete neće biti te sreće!", poručila je majka iz Slavonskog Broda.

Za 24sata majka je rekla da odgajateljice i dalje negiraju cijeli slučaj.

"Odgajateljice i dalje tvrde da ništa nisu vidjele. Sve što sam napisala, toliko znam. Došla sam po dijete i predali su mi dijete u takvom stanju, kad sam pitala što se dogodilo, odgovorili su da ne znaju ništa. S protupitanjem što je to rekli su da se obratim odgajateljici iz prve smjene. Nije mi bilo ni do čega, uslikala sam tu sliku ispred vrtića jer ovo nije normalno što se dogodilo. Otišli smo na Hitnu i dalje je obavljen pregled. Dijete ima 15 mjeseci i nažalost mi još ne znamo ništa, niti kako su nastale ozlijede, stvarno ne znam ništa. Vjerujem da će istraga otkriti detalje. Odmah smo prijavili sve policiji. Sto misli mi je prolazilo kroz glavu, mislila sam prvo da dijete ima potres mozga, ali hvala Bogu nije se to dogodilo. Nije bilo napuknuća, samo loše izgleda. Kad su nam doktori to rekli, malo smo se smirili", rekla je majka za 24sata.

Roditelji su čitav slučaj prijavili i on je sad u rukama državnog odvjetništva, a najavili su i tužbu.

