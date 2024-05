Od lipnja više eura na računima konobara. Iako je i dalje riječ o plaći koja se ne može mjeriti s onima u inozemstvu, Antonia Tegela, koji šest godina radi kao konobar, veseli svaki pomak. "Pa gledajte, svako povećanje je dobro došlo", kaže nam konobar Antonio.

Ministarstvo rada je odlučilo - kroz kolektivni ugovor povećavaju se minimalne plaće u ugostiteljstvu na 850 eura. "Realno, s tih 900 eura, ne znam tko može preživjeti, pogotovo ako je u podstanarstvu. S tim novcima realno ništa se ne može promijeniti na bolje. Opet naši radnici nemaju nekakve uvjete za dobiti kredite", ističe Ivan Milinković, direktor ugostiteljskog objekta.

Pa zaposlenici tvrde - nastavi li se sektor ugostiteljska, koji vapi za domaćom radnom snagu, tako tretirati, potonut će. "Jedino novac može biti cilj ljudima da ostanu raditi ovdje", izjavio je konobar Antonio Tegel te dodao da bi minimalna plaća za konobare trebala biti 2000 eura.

U Hrvatskoj je prošle godine u turizmu i ugostiteljstvu izdano oko 46 tisuća dozvola za strane radnike. Procjene su da će se ove godine tražiti njih 15 posto više, to jest oko 55 tisuća. Povećanje se primjećuje i u ovom hostelu u zagrebačkoj Ilici. Troje Filipinaca koji su stigli u siječnju, rade za minimalac od 840 eura. "Mi tim zaposlenicima podmirujemo troškove hrane i smještaja, pa se to iskompenziramo na taj način. Njihove plaće ovim promjenama neće biti drastično uvećane, ali bit će neka promjena", napomenuo je Karlo Gajski, voditelj kvalitete hostela u Zagrebu.

Pa gledaju li se brojke s rastom plaće, čistačice, spremačice i portiri nemaju pretjeranog razloga za optimizam. Tako će čistačici bez djece prijavljenoj u Zagrebu neto plaća sa 672 eura rasti mizernih 5,53 eura , to jest na 677,5 eura. One s dvoje djece dobit će 7,25 eura više, odnosno 713 eura i 75 centa. Tek nešto više čeka konobare i kuhare specijaliste. Oni prijavljeni u Zagrebu koji nemaju djecu od 695 eura neto u lipnju dobit će 53,5 eura više, to jest 749,5 eura. A s dvoje djece plaća je veća 70 eura.

"Nisam zadovoljan i mi moramo i dalje raditi na tome. OdVvlade koja mora kroz poreznu politiku olakšati poslodavcima, a onda poslodavci, vlasnici shvatiti da moraju platiti radnika da će jedino tako ostvariti profit koji žele", kaže Eduard Andrić, predsjednik Sindikata turizma i usluga Hrvatske.

I građani su složni da turizam vapi za dobrim radnicima, a njih treba i pošteno platiti. "Katastrofa, premalo, stvarno premalo", ističe Mate iz Zagreba te napominje da bi trebalo dignuti plaće. "Nije dovoljno za ugostiteljstvo. Oni rade i dan i noć i petke i svetke" rekao je Damir iz Zagreba. Novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva u primjeni je do kraja 2025., a pitanje je hoće li s ovakvim rastom plaća domaća radna snaga ostati nositelj turističke sezone.