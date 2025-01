Građevinari otišli preko granice, pokušava ih se vratiti povišicama: 'Vanjski radnici nama snižavaju cijenu'

Dobre vijesti za zaposlene u građevini. Od veljače radnicima plaće rastu. Rezultat je to novog kolektivnog ugovora između poslodavaca i Sindikata graditeljstva.

Građevinskim radnicima stiže povećanje od 9 do 17 posto. Tu vijest brojni su dočekali na gradilištu. Na njemu elektroinstalacije gospodin Željko radi posljednjih 15 godina.

"Trebalo je i prije doći, zato jer su prevelike cijene u dućanima i inflacija je užasna i troškovi života su preveliki. A također je previše vanjskih djelatnika što nama automatski snižava cijenu", rekao je Željko Peričić, građevinski radnik.

Najveće povećanje dobit će majstori.

"Tu smo dali najveća povećanja. Ovi drugi, inženjeri imaju ionako nešto veće plaće u odnosu na ono prije. Majstori će znači imati, trebaju biti prijavljeni na osnovnu plaću između 1300-1400 eura, a inženjeri i ova druga grupa na 1500 do 1800 eura", rekao je Mirko Habijanec, predsjednik HUP-a.



Povećat će i im se materijalna prava.

"Svako povećanje nam je dobro došlo, znamo kakva je situacija u državi s inflacijom, povećanje od 9 do 17 posto je čisto pristojno i u skladu s tržišnim uvjetima", rekao je Denis Tupek, građevinski inženjer.

Da sve bude u skladu s dogovornom, nadzirat će Sindikat.

"Sindikat graditeljstva Hrvatske ima ovlast kontrolirati ugovaranje plaća, a sada ćemo moći kontrolirati i isplaćene plaće i nadam se da ćemo utjecati da se bruto plaće povećaju da se poboljša materijalni položaj zaposlenih, jer su još uvijek plaće manje 22 posto od prosjeka", rekla je Jasenka Vukšić, predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske.



Osma je ovo izmjena i dopuna kolektivnog ugovora u graditeljstvu.

"Ozbiljno je to povećanje jer smo već jedno imali prošle godine i to je negdje od 30 do 40 posto povećanje, ali to je svejedno premalo u odnosno na ono što mi imamo. Mi smo se danas plaćama i satnicima približili Njemačkoj, naš cilj je bio da bi adekvatno tome rasla konkurentnost i tehnologija", rekao je Habijanec. To je još uvijek nedovoljno, poručuju radnici.

Otišli su brojni građevinari u Njemačku, Austriju i druge europske zemlje, pa se poslodavci nadaju da će veće plaće vratiti barem neke. Jer na ovom i brojnim gradilištima vladaju - strani radnici.

