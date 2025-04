Faktor vremena važan je u prometu, a još više ponašanje vozača. Policija, Centar za vozila i Hrvatski autoklub upozoravaju vozače da na njihovu vožnju itekako utječe tipkanje po mobitelima.

Statistika je zabrinjavajuća, jer čak 73 posto vozača u Hrvatskoj drži mobitel u rukama za vrijeme vožnje. Zbog toga se na godinu utvrdi čak 40 tisuća prekršaja. Nacionalni centar za vozila u suradnji s MUP-om i Hrvatskim autoklubom zato je pokrenuo kampanju "Ne tipkaj dok voziš".

Reporter Bojan Mišević za RTL Danas razgovarao je s prometnim stručnjakom Markom Ševrovićem iz Fakulteta prometnih znanosti.

'Ubojice' u prometu

Pojas i mobitel trenutačno su posebne ugroze. Što to nastaje u vožnji kada se pri nekoj većoj brzini koristi mobitel?

"Radi se o tome ta neznatna kombinacija, distrakcije koja dovodi do same nesreće i onda pojas ne sprečava da dođe do teškog stradavanja, odnosno smrtnih posljedica. Kad tu dodamo brzinu i alkohol u cijelu priču, to su onda one ubojice u prometu. Tipkati poruke i skrolati po društvenim mrežama veći je problem nego razgovarati. Naravno, nije problem ako se to radi na nekakvom raskrižju na semaforu, ali kad krenemo da vozimo u principu, to se ne bi smjelo jer se drastično smanjuje vrijeme reakcije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li vas brine postotak? Poprilično je visok, 73 posto ljudi to radi

Vi da bi uopće detektirali da netko koristi mobitel u vožnji, ne možete to pri velikim brzinama i onda postoje podaci kojima mi baratamo u slobodnom toku. Pri većim brzinama su ti postoci bitno niži, negdje u razini 7 do 10 posto. Na semaforima, naravno, svi vade mobitele i svi gledaju u njih. I ono što je još gore takva mjerenja su problematična jer ljudi skrivaju da koriste mobitel i puštaju ga u principu niže i s time se u principu teže to primijeti, a isto tako se dovodi u veću opasnost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vozaču i jedna sekunda vjerojatno znači život i smrt

Prosječna reakcija čovjeka je nula četiri sekunde. Kad to dodate vrijeme, percepcija i vrijeme reakcije kočionog sustava plus gledanje u mobitel, dok vi uopće shvatite da se nešto dogodilo proći će dvije tri sekunde. Pri brzinama od 70 kilometara na sat. To vam je praktički do 80 metara, ovisno o brzini.

Postoji i onaj podatak, naravno koji također, u ovoj kampanji, a to je da ni pješaci baš nisu najkoncentriraniji jer više od 60 posto pješaka kada prelazi pješački prijelaz također gleda na mobitele.

Tekst se nastavlja ispod oglasa