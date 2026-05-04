Tko će porađati hrvatske majke? Primalja sve manje: 'Gubimo ih brže nego što ih školujemo'

Hrvatska komora primalja, ususret njihovu Međunarodnom danu, upozorava kako u svijetu nedostaje milijun primalja. Nema ih dovoljno ni u hrvatskim bolnicama, a budućim su majkama neprocjenjive. Svaka majka zna – bez primalja porod je nezamisliv.

"Sva tri puta imala sam punu podršku i prisutnost, zbog čega sam se i vratila sva tri puta ovdje", kaže Verona Sinković iz Zagreba.

"To nije posao, to je poziv. Kada osjetite da je to ono čime se želite baviti, svaki ste dan na izvoru novog života. Imate taj dar da svaki dan gledate kako se stvara i rađa novi život, ali na kraju krajeva i majčinstvo", kaže primalja Viktorija Bugarin.

Zanimanje primalje ili babice jedno je od najstarijih na svijetu, no u Hrvatskoj ih je sve manje. Ususret Međunarodnom danu primalja, brojke nisu bajne: naš zdravstveni sustav bi u idućih deset godina mogao izgubiti oko dvije trećine primalja.

"Milijun primalja nedostaje globalno. Što se tiče Hrvatske, imamo 2500 primalja na otprilike 32 tisuće porođaja. Računajte, ali to svakako nije ideal kojem težimo, a to je jedna primalja na jednu rodilju", kaže Maja Rečić iz Udruge za promicanje primaljstva.

Više od 800 odlazi u mirovinu

U Hrvatskoj će više od 800 primalja u idućem desetljeću otići u mirovinu. Sve se bolnice bore sa sličnim problemima, a bolna točka je i sustav obrazovanja. Iako se stvari mijenjaju otvaranjem novih studija, godišnje se obrazuje svega 30-ak primalja. Na studij primaljstva u Zagrebu planira i Linn.

"Kad završiš školu, možeš biti asistentica primalje, a s fakultetom se napreduje na višu razinu. Ja bih možda nakon škole prvo išla raditi, pa onda upisala fakultet", kaže Linn Greta Blau, učenica Srednje škole za primalje u Zagrebu.

S jedne strane mladost, s druge iskustvo. Biserka u bolnici Merkur radi gotovo 40 godina te je porodila tisuće djece.

"Bila sam na porođaju svoje kćeri, koja je rodila dvaput. Bila sam i na porođaju svoje snahe; mogu reći da je to neprocjenjivo iskustvo. Nakon toliko djece koja na početku svog života prođu kroz vaše ruke, neprocjenjivo je to novo biće koje je dio tebe, dio tvoje obitelji. To je bio, usudim se reći, vrhunac moje karijere", kaže Biserka Matok Glavaš, glavna primalja odjela rađaonice u KB Merkur.

Primalje su neizostavan dio zdravstvenog sustava i promjene itekako očekuju. O njima ovisi svaki novi život koji zaslužuje najbolju skrb.