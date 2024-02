SVI SU PONOSNI / Prijatelj i profesorice Baby Lasagne stali pred naše kamere: 'Tada možda nije bilo za pet, danas jest'

Cijela Istra ponosna je na Baby Lasagnu, a evo što su njegov prijatelj i profesorice rekli pred našim kamerama: "Marka pamtim kao jednog vrlo zanimljivog dečka, introvertiranog dečka koji je živio za glazbu. Dakle, već od same srednje škole to je bilo vidljivo da je to nešto što on voli, čime se želi baviti", rekla je Ivana Medanović, njegova razrednica. "Bio je i tada kreativan. Puno je istraživao, dosta se trudio. Možda tada nije bilo za pet, ali danas je za pet", poručila je Mikaela Biloslav, njegova profesorica. "On je sve ovo počeo onako dosta ležerno bez nekih očekivanja. Onda se odjednom stvorila neka prilika, ima još pjesama koje su spremne i sada to iščekujemo", rekao je Alen Hodović, prijatelj Baby Lasagne