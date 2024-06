Hrvatska se kuha u prvom ovosezonskom toplinskom valu. U unutrašnjosti temperature prelaze 30 stupnjeva, a u Splitu idu i do plus 40.

Pripremite se jer bit će još i toplije, pa upozorenja treba shvatiti ozbiljno, osobito djeca i stariji. Klima smije biti maksimalno sedam stupnjeva niža od vanjske temperature, sa sunca se treba skloniti od 10 do 17 sati, a uzimanje tekućine je ključno. Odrasli muškarac tri, a žene bar dvije litre na dan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pri tome ne mislimo naravno na gazirana ili alkoholna pića, nego na vodu, prirodne, nezašećerene sokove, to mogu biti čak i lagane juhe koje po ljeti mogu biti i tople i hladne juhe, često roditelji znaju pitati kako će znati da su im dječica dovoljno hidrirana", ističe voditeljica Odsjeka za zdravstvenu izobrazbu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Ivana Sorta-Bilajac Turina.

Sorta-Bilajac Turina objašnjava da bi, prema preporukama, dijete do osam godina dnevno trebalo popiti minimalno četiri do šest čaša vode. Djeca starija od osam godina dnevno trebaju piti od šest do osam čaša vode, a tinejdžeri od 13 do 14 godina trebali bi piti i do deset čaša vode dnevno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spas u paklenim temperaturama je more, iako ni ono značajno ne rashlađuje.

"Po meni je more neuobičajeno toplo za ovo doba godine i teško bi bilo biti doma po ovoj sunjari", kaže Karlo Knežević iz Rijeke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Grčka gori, a turisti umiru: 'Precijene se! Testiraju svoje granice izdržljivosti'