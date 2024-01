Sindikati su prosvjedovali premijeru Andreju Plenkoviću pod prozorom i štrajkali, a hoće li ponovno, odlučit će sutra. Ali danas su stali pod prozor ministra obrazovanja, nezadovoljni koeficijentima.

"To je sramota! To učitelji nisu zaslužili, učitelji ovime ne mogu biti zadovoljni. Sada je na Vladi da to pokuša ispraviti. Mi nekako vjerujemo da će se to i dogoditi, a ako se Vlada ne urazumi i ne prihvati naše prijedloge, onda će sigurno to nas potaknuti na akcije", rekao je predsjednik Sindikata obrazovanja Preporod, Željko Stipić.

Kažu razlika u plaći učitelja i ravnatelja bit će 100 posto. Iz Sindikata znanosti navode da u procesu nisu ni sudjelovali, kako im je bilo obećano.

Fuchs nije ispunio svoju zadaću

"Ovo Ministarstvo nije ispunilo svoju zadaću. Ovo Ministarstvo nije osiguralo primjerenu poziciju prosvjete i visoke znanosti unutar novog sustava koeficijenta. To je bila zadaća Ministra Fuchsa. On je nije ispunio", kaže glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.

Iz Ministarstva odgovaraju ovo je najveće jednokratno povećanje plaća u novijoj povijesti.

"Mislim da treba stati na loptu i smanjiti histeriju. Tri dana nakon predstavljanja uredbe da se dolazi na neke pressice i najavljuju neke akcije i bez da se uopće pokušalo detaljno analizirati i predložiti neke izmjene koje su kako ste vi rekli nelogične", tvrdi Božo Pavičin, glavni savjetnik ministra znanosti i obrazovanja

Foto: RTL Danas/Screnshoot Foto: RTL Danas/Screnshoot

'Izgleda kao veliko povećanje, ali...'

Plaća u visokom obrazovanju je iz godine u godinu rasla. Nakon uredbe, procjena je da će za redovitog profesora biti 2531 euro.

Žarko Gazari je profesor hrvatskog jezika u srednjoj školi. Radi 33 godine i kaže, prva plaća mu je bila 150 tadašnjih maraka. Sadašnje povećanje je između 10 i 15 posto.

"To više izgleda kao neki spin Vlade koja kaže. 'evo mi smo sad velikodušni i tako dalje', međutim, prema kolektivnom ugovoru mi imamo puno dodataka koji se gube i prelazi se na sustav koeficijenata. Sada izgleda kao veliko povećanje, ali zapravo je malo", kaže Gazari.

Podrška građana

Ako ponovno dođe do štrajka, dio građana će ih podržati.

"Ipak nam djecu uče i izloženi su opasnosti. Trebali bi imati veće plaće", kaže Marija iz Zagreba.

"Ne mogu vam sad točno reći. Svi štrajkaju sad, svi se bune. Nikome nije dobro", neodlučna je Nada oko svoje podrške.

"Podržavam", kaže Desanka.

Nova Uredba o koeficijentima stupa na snagu 1. ožujka. Sindikati sutra nastavljaju sastanke s drugim sindikatima. Odlučit će kada i kako dalje.