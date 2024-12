U Siriji je do 400 Hrvata, evo koliko ih je zatražilo pomoć u napuštanju zemlje

U Siriji se, prema procjenama Ministarstva vanjskih poslova, nalazi od 200 do 400 hrvatskih državljana. Točnih podataka nema, jer Hrvatska nema veleposlanstvo u toj zemlji, već sve pokriva iz Egipta.

U posljednja dva dana nijedan Hrvat nije napustio Siriju.

"Sama brojka onih koji su se prijavili da bi htjeli napustiti Siriju i otputovati u Hrvatsku žurno ukazuje da možda situacija možda nije tako napeta kako je bila na početku", rekao je za RTL Tomislav Bošnjak, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik u Egiptu.

Stanje se počelo smirivati?

"Izgleda da u zadnja 24 sata se puno toga počelo smirivati i dolaziti na svoje mjesto. Imamo od jučer do jutros 16 onih iz Alepa koji su htjeli napustiti Siriju i četiri osobe iz Damaska koji su zatražili pomoć. Organizirali smo to što možemo za njih. Oni su prijavljeni svi pojedinačno u sjedište UN-a, tako da će konvoj koji će napustiti Damask, to učiniti - ne tijekom današnjeg dana kako je to bilo planirano, već vjerojatno tijekom sutrašnjeg dana, najkasnije prekosutra", dodao je Bošnjak.

Na pitanje, planira li osobno ići tamo, rekao je: "U sljedećih nekoliko dana, ako bude potrebno, ja svakako, a možda će još netko ići sa mnom."

