Apel Hrvatima: Kritično nedostaje 'tekućine života', zalihe su u crvenom

Zalihe svih krvnih grupa su smanjene i zato molimo sve koji mogu da se odazovu darivanju! Apel je to Zavoda za transfuzijsku medicinu prema građanima zbog izuzetno velike potrošnje krvi i nedovoljnih zaliha. Za stabilnu opskrbu domaćeg zdravstva je potrebno 800 doza krvi dnevno. Trenutno su u zalihama premale količine grupa A-, B- i 0-.

Zašto sada nedostaje spasonosnih zaliha RTL danas provjerio je u razgovoru s ravnateljicom Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu Irenom Jukić.

Može se potrošiti puno doza krvi na neku zahtjevnu transplantaciju?

Ovisi o samom stanju pacijenta i koliko je zahtjevna transplantacija, ali ni jedna ne kreće bez pripremljenih i spremnih 18 krvnih pripravaka. Imali smo nedavno transplantaciju gdje nam je tijekom noći i jutra trebalo 38 koncentrata eritrocita, trebalo je i plazme i trombocita. Sve što se događa je potreba.

U turističkoj sezoni je više ljudi i stvara se veća potreba, pušete i na hladno. No i tijekom godine pacijenti koji su u potrebi mogu uzeti puno krvi?

Naravno, i sada se događa da netko ima bolne uzvike jer je ozlijeđen, netko je u anesteziji. Ali ta tekućina života mu utiče u vene i probudit će se zahvaljujući tome.

Kad smo razgovarali s davateljima, jedan gospodin je dao krv 80. put, jedna mlađa gospođa prvi put. Koja je poruka ljudima koji nisu nikad darovali krv?

Najbolju poruku im šalju ljudi koji su darovali krv, ali i mediji. Cijela populacija se osvješćuje o tome. Mi ponekad, zahvaljujući medijima, i dobijemo pojačan odaziv. No postoje ljudi koji to redovito rade. Mediji prepoznaju stanje naših zaliha pa i oni pomažu. Tu je prekrasna komunikacija, a dobrih ljudi oko nas ima.

Neki daju i po sto puta?

Daju i više od 200 puta. To je njima najnormalnije, ne razmišljaju o tome.

