Neobična situacija u DIP-u: 'Došao nam je kandidat sa samo jednim potpisom, a puno je putovao'

Potpise za predsjedničke izbore dosad je predalo petero kandidata, ali to i dalje ne znači da su svi ušli u igru za Pantovčak. Državno izborno povjerenstvo (DIP) do utorka u ponoć provjerava potpise, a kandidati koji ih još nisu predali pakiraju ih u kutije.

Prema pravilima, utorak je posljednji dan pa se u DIP-u, koji je privremeno smješten na Velesajmu, očekuje gužva. Više o toj temi razgovarali smo s Josipom Salapićem, potpredsjednikom DIP-a. Pitali smo jesu li već provjerili dosad predane potpise. "Ovih pet većinom jesmo. U srijedu u 13 sati imat ćemo sjednicu DIP-a. Kada se utvrdi pravovaljanost svih lista, odnosno kandidata s pravovaljanim potpisima. Tada će, u srijedu poslijepodne, službeno započeti kampanja za izbore za predsjednika ili predsjednicu za Republiku", odgovara Salapić.

Opisao nam je i kako izgleda procedura brojanja. "Provjeravamo 10 tisuća ispravnih, uvijek malo više od toga - 10.200 ili 10.300. Pozvali smo sve potencijalne kandidate da donesu veći broj popisa. Neće biti dozvoljeno da jedna osoba dva ili tri puta potpiše nekom kandidatu. Tada se događa situacija da kandidat koji je došao ranije, prvi predao kandidaturu - taj potpis birača za potporu vrijedi, a drugome ne vrijedi", pojašnjava Salapić.

Zavrzlama s duplićima

Najveći problem su "duplići". "Mogu reći da je bilo dosta toga. Građani, kako je puno štandova na trgovima, vjerojatno žele dati potporu, ne vodeći računa o tome da postoji zakonska odredba gdje je to zabranjeno. Vodili smo računa, kada se takav slučaj pronađe da se odmah stavi sa strane, i potencijalni kandidat koji dođe na potpisivanje liste dobije uvid u to da je imao duple potpise, krive OIB-e, adrese. Postoji sustav kontrole na kojemu radi APIS, s DIP-om. Sve je transparentno, ali događa se to. Uvijek su u prednosti oni koji imaju više potpisa. Ovi s knap su u malo neizvjesnoj situaciji", kaže naš sugovornik.

Pitali smo i kada kandidati mogu biti diskvalificirani. "Nema krivih potpisa, postoje samo oni koji nisu pravovaljani. On će biti diskvalificiran samo ako ne dođe do broja 10 tisuća. Ako mu fali jedan, a nalazi se u duplima, nažalost to neće biti pravovaljano", govori Salapić.

Kandidat s jednim potpisom

Prisjetili smo se i situacija s ranijih izbora, kada bi kandidati došli bez dovoljnog broja potpisa. Toga je bilo i ove godine. "Danas smo imali potencijalnog kandidata koji je imao samo jedan potpis, koji je dosta putovao do Zagreba, do DIP-a. Demokracija je široki pojam, ljudi koji imaju ambiciju, a ne mogu ostvariti zakonske uvjete, imaju barem mogućnost doći u Državno izborno povjerenstvo. S obzirom na to da je to naša dužnost, primimo svakog kandidata i na kraju moramo dati potvrdu da taj kandidat ispunjava uvjete", kaže potpredsjednik DIP-a.

"Kako stvari stoje, završit ćemo u srijedu u 13 sati. Nakon toga počinje službena kampanja. Zasad imamo pet koje smatramo pravovaljanima. Sutra ovih šest koji su se najavili. S obzirom na dosadašnju praksu, događa se da se netko ne pojavi, odustane, nema dovoljni broj potpisa. Neće biti gužva kao što je u izborima za Hrvatski sabor", zaključuje Salapić.

