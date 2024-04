Nakon dvosatnog sastanka, nacionalne manjine oprostile su se od ideje da podrže SDP-ovu većinu.

"Klub zastupnika nacionalnih manjina odlučio je da će prilikom konstituiranja Sabora svoju potporu dati gospodinu Gordanu Jandrokoviću za predsjednika Hrvatskog sabora", poručio je izabrani zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine Vladimir Bilek.

To znači da HDZ uz svoj 61 mandat ima i osam manjinaca pa ako se dogovore s Domovinskim pokretom, koji ima 13 mandata, to je ukupno 82.

Postizborni game-over?

"Manjine su uvijek na mojoj strani, i ja na njihovoj", rekao je premijer Andrej Plenković i prije nego što su manjine dale podršku HDZ-u. No, i dalje je nejasno kako će Domovinski pokret pristati da SDSS sudjeluje u vlasti.

"Sve daljnje korake ćemo riješiti idućih dana u pregovorima s potencijalnim mandatarom i koalicijskim partnerima", tvrdi pak Bilek.

A pregovori HDZ-a i Domovinskog pokreta mogli bi završiti idući tjedan, kaže HDZ-ov ministar. Stvari možda idu lakše kada pregovarače veže sportski duh, kao što su povezani Ivan Anušić i DP-ov glavni tajnik Josip Dabro.

"Nas dvojica nismo kumovi, bavili smo se istim sportom. On je mlađi od mene. I kad sam se prestao baviti tim sportom, on se počeo baviti tim

sportom. Sudio sam mu i neke mečeve i to je poznanstvo između mene i Dabre", objasnio je Anušić.

Još jutros se činilo da će Vladu HDZ-a i DP-a, ali bez manjina, podržati dvije Suverenističke ruke koje nedostaju. "Ono što moram osobno reći, Marijan Pavliček nikada neće biti Hrvoje Zekanović, neće biti žetončić i prodati svoj obraz", tvrdi Pavliček.

SDP zasad ima sigurnih 57 ruku

Hoće li podržati SDP u Saboru, odlučit će stranačka tijela, dodaje Pavliček. Što znači da SDP u ovom trenutku ima tek sigurnih 57 ruku.

"Ne čini mi se da je riješeno ni da nije riješeno. Kada bude riješeno, onaj koji riješi će to objaviti", kaže izabrani zastupnik SDP-a Arsen Bauk.

Izabrana zastupnika Možemo! Ivana Kekin sigurna je da bi se tehnički premijer pohvalio da ima dovoljno ruku. "Što znači da ih očigledno nema", smatra Kekin.

Imat ćemo ih, odgovara im Plenković, i šalje poruku što misli o njihovoj ideji konstituiranja Sabora u kojem su svi osim HDZ-a. "Ljevica je očito korumpirana. I da nije korumpirana, ne bi se borila da porobi institucije. Tu prvenstveno mislim na njihovu ideju stavljanja van snage izbora glavnog državnog odvjetnika", odgovara Plenković.

Hoće li ljevica ostvariti planove ili im je desnica s manjinama ipak bliža, moglo bi biti poznato već početkom idućeg tjedna.