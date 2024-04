U ovim trenucima traju odvojeni sastanci DP-a i HDZ-a. Sutra bi trebali krenuti i službeni pregovori. Reporterka Dajana Šošić javila se iz HDZ-a gdje danas traje sastanak, a na pitanje ima li Plenković dovoljno ruku za novu vladu kaže: "Na tome se itekako radi no to neće biti lagan posao".

"HDZ i dalje raspravlja iza zatvorenih vrata, a najvažnije je osnovati pregovarački tim“, kazala je. Neslužbeno doznajemo da će u pregovaračkom timu biti i premijer Andrej Plenković, koji će biti zadužen za pregovore s nacionalnim manjinama. Osim njega, tu će biti Krunoslav Katičić te ministri Anušić i Medved.

Nakon neslužbenih razgovora, kava, kontakata i pregovora, sada kreću i službeni pregovori. "Glavni kamen spoticanja i dalje je SDSS, no u HDZ-u kažu kako se nadaju da bi se DP tijekom pregovora mogao predomisliti ili smekšati ili da bi dio njihovih zastupnika mogao pristati na suradnju sa svim manjincima".

Plenkoviću nije dobra opcija većina bez SDSS-a, to bi na neki način bio poraz njegove politike. Plenković ističe kako on želi suradnju s manjinama i da bi to bio jamac stabilnosti vlasti.

Što se tiče sastavljanja vlasti s liberalima, u HDZ-u se i dalje još nije odustalo od te opcije.

Bruse se uvjeti

Sastanči se i u Domovinskom pokretu. Svi detalji i uvjeti bruse se iza zatvorenih vrata. Zastupnici su dobili zadatak da napišu pet vlastitih uvjeta koji su im biti za buduću suradnju i koaliciju. "Sigurno će svi imati uvjet da se ne surađuje s SDSS-om", kazala je Katarina Brečić koja se javila ispred DP-a, gdje traje sastanak predsjedništva. Sastanak će trajati do dugo u noć, a javnost će o svemu obavijestiti sutra.

Neslužbene informacije kažu da su određeni zastupnici DP-a imali kontakte i sa SDP-om, no službeno vodstvo DP-a kaže da SDP nema niti svoj pregovarački tim.

"Iako naglašavaju da su spremni na razgovore i s jednom i s drugom stranom", kazala je. Ono što je SDP tražio je podrška ideji plana B da se konstituira Hrvatski sabor, uopće se ne bi bavili Vladom, nego da se sve stranke protiv HDZ-a da se ujedine u parlamentu, da među sobom odaberu predsjednika i da se dogovore oko 3 do 5 ključnih točaka i zakona koje zajednički mogu mijenjati u saboru.

Takva većina u parlamentu ima određeni rok trajanja, to je do lokalnih izbora. U DP-u nema puno zastupnika koji su spremni na takav vid suradnje.

POGLEDAJTE VIDEO: Neslužbeno: Zastupnici DP-a imali su kontakte i s SDP-om?