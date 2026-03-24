Porezna uprava pokidala živce Zagrepčanima: 'Neću platiti, nisu u pravu!'

Greškom poslana porezna rješenja bit će riješena, ali prije toga žalbe, prigovori i pregovori. Na zagrebačkoj Trešnjevci prometno od jutra. Prometno je i za gospođu Višnju. Iz Zagorja je doputovala zbog tuđe greške. Njezin stan u Zagrebu je u dugoročnom najmu i ovo rješenje nije trebala dobiti.

"I sad pitanje je gdje predati to, pa vas šalju malo tu, malo tu, pa može bilo gdje, pa onda šetaš gradom, hvala bogu imam besplatno penzici prijevoz, i sad sam došla tu, jer piše da ne mogu u centar i Dubravu i sad su me skoro tu odbili", kaže Višnja Mađar.

Drugi put na vratima porezne je i gospodin Darko. "Ne dam. Sad žalba, prilog, plaćanje režija i da ih kćer plaća i da je tu prijavljena 20 godina. jako sam ljut, dolazim već drugi put jer moram nešto dopuniti da sam sigurniji", kaže Darko Hlušička iz Zagreba.

Hoće li biti sve riješeno?

Sigurno će biti riješeno, uvjerava ravnatelj Porezne uprave. Rješenja su greškom dobili oni koji u nekretnini žive ili je u dugoročnom najmu, pa čak i oni koji su je odavno prodali.

"Sva ova rješenja, odnosno prigovori bit će riješeni u iduća dva mjeseca. Nitko tko je dobio rješenje, a uložio je prigovor i on je opravda neće snositi nikakve posljedice. Nit što se tiče kamata niti što se tiče plaćanja rješenja", kaže Božidar Kutleša, ravnatelj Porezne uprave.

Vrijeme i živce zbog ovog propusta izgubili su brojni građani pa i gospodin Branimir i njegova supruga.

"Sad je išla gore da preda, do 11.4 će se znati jel mora platiti ili ne. Puno živaca je izgubljeno. Kćer stanuje u toj nekretnini", kaže Branimir Gluhinić iz Zagreba.

Ako su građani već uplatili porez, a po prigovoru se utvrdi da nisu trebali, novac će im automatski biti vraćen.

"Ja bih se samo začudio da ja njima ispostavim račun bi li oni meni platili pa onda da se žale poslije. Neću platiti pa bez obzira kako odlučili, nisu u pravu", kaže Darko Hlušička.

Da nisu u pravu, misli više od 36 tisuća građana koji su uložili žalbu, a izdano je 192 tisuće rješenja za više od 200 tisuća nekretnina. "Svi oni koji ulažu prigovore to mogu učiniti od e-građana, poštom, dolaskom u ispostavu, telefonski, pogotovo naglašavam za starije građane", kaže Kutleša.

Do kraja mjeseca je rok za prijavu svih promjena vezanih za nekretninu. Primjerice, ako je ona bila prazna, a sada je iznajmljena, ili obratno, tu promjenu treba prijaviti i izbjeći sve ove zavrzlame.