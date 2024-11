Imamo rezultate iz policijske akcije tijekom Martinja! Evo gdje je zabilježen rekorder

Policajci su diljem Hrvatske uoči Martinja imali pojačane kontrole. Zabilježili su 6.500 prekršaja, najviše zbog nepropisne brzine, ali i vožnje pod utjecajem alkohola. Takvih je prekršaja ukupno bilo 922, najviše sa zagrebačkog područja - čak 303.

Rekorder pak dolazi s područja Policijske uprave primorsko-goranske. Tamo su u akciji zaustavili vozača s najvećom izmjerenom koncentracijom alkohola u krvi od 3.91 promila. Zbog prekoračene brzine policija je samo tijekom vikenda evidentirala 1627 prekršaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O rezultatima velike akcije razgovarali smo s Krešimirom Mišićem, voditeljem službe prometne policije Policijske uprave zagrebačke. Mišić kaže da ga rezultati nisu iznenadili. "Rekao bih da su rezultati nažalost očekivani. U skladu s prošlogodišnjim rezultatima, rekao bih da je očito da, ako u obzir uzmemo činjenicu da je svaki 11. alkotestirani vozač bio pod nedozvoljenim utjecajem alkohola, da kao društvo nismo postigli stupanj društvene, moralne i zakonske odgovornosti da svako od nas tko je vozač kaže - 'da, pod utjecajem alkohola ne želim sjesti za upravljač svojeg vozila'. Isto tako, onaj koji je u društvu osobe koja je konzumirala alkohol da kaže - 'neću dozvoliti toj osobi da sjedne za upravljač i ugrozi mene i moju obitelj, ubije nekoga na cesti'. Mislim da se svi kao društvo moramo uhvatiti ukoštac s tim problemom alkoholiziranosti u prometu. Mislim da to nije problem samo policije nego cijelog društva", tvrdi Mišić.

Apel na putnike

Osvrnuo se na činjenicu da su mladi od 18 do 24 godine imali 30 situacija s previše alkohola u krvi za volanom u protekla četiri dana. Bilo je i dosta onih do 30. godine. "Udio mladih vozača do 30 godina je participirao pedesetak posto u ukupnom broju prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola. To je uobičajeno, ali rekao bih da je veliki postotak onih iznad 30 godina, sve do poznijih godina. Sve dobne skupine su zastupljene u činjenju prekršaja vožnje u alkoholiziranom stanju. Na svu sreću, kroz ova četiri dana akcije, niti jedna teška nesreća nije se dogodila na području PU zagrebačke. Mislim da svi skupa moramo reći da smo svi podjednako odgovorni za situaciju u prometu i da to nije problem samo policije", objašnjava naš sugovornik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mišić je posebno apelirao na putnike koji su u automobilu s onima koji su pili. "U današnje vrijeme postoji bezbroj mogućnosti da se pobrinemo za vozača koji se doveo u stanje alkoholiziranosti i nije sposoban upravljati vozilom. Od pozivanja taksija, gradskog prijevoza, od omogućavanja da prespava na nekoj lokaciji… Postoji milijun načina da se takvom čovjeku pomogne. Najgore je zatvoriti oči i onda eventualno biti i moralno odgovoran za prometnu nesreću koju je on počinio na neki način", poručuje Mišić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa