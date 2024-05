Novim prijedlogom Ministarstva obrazovanja povećavaju se sati predškole. Umjesto dosadašnjih 250 djeca bi prije upisa u osnovnu školu trebala imati 700 sati predškole. To ipak ne znači uvođenje devetog razreda. U Gradu Zagrebu tvrde da za prijedlog nema dovoljno novca, zaposlenika, a ni prostora. Predlažu da se odluka odgodi dok država ne osigura potreban novac, ali i jednake plaće odgojitelja u cijeloj zemlji.

I riječka udruga Sidro dijeli stav da je plan Ministarstva obrazovanja jednostavno neprovediv. Oni predlažu zaustavljanje, kako kažu, krađe jedne godine vrtića koja bi se pretvorila u jednu školsku godinu. Zato žele zaustaviti plan. Pokrenuli su potpisivanje peticije i dosad u posljednjih tjedan dana prikupili 2.320 potpisa.

U RTL-u Danas prijedlog Ministarstva komentirala je predsjednica udruge Sidro Katarina Turković Gulin.

Ako govorimo o sadržaju, što je sporno što bi djeca u vrtiću morala učiti i znati?

"Pa evo kao jedan najzanimljiviji primjer su poduzetničke kompetencije, misli poduzetnički, djeluj poduzetnički. Ekonomska pismenost, financijska pismenost, digitalne kompetencije, razmišljanje i prepoznavanje istine ili laži na internetu. Govorimo o petogodišnjacima koji ulaze u šestu godinu."

Što bi bilo s domaćim zadaćama, a što u slučaju izostanka djeteta iz vrtića? Što bi bilo s ispričnicama?

"Dokument propisuje da je zapravo sistem isti kao i u školi. Dakle, roditelji moraju opravdati izostanak. Odgojitelji moraju pripremiti sadržaj koji će roditelj s djetetom učiti kod kuće, dakle učiti i napisati domaću zadaću."

Rekli ste kako je osim sadržaja sporna i provedivost. Zašto je po vama ovo neprovedivo?

"Nema dovoljno kadrova, nema dovoljno prostora gdje ćemo i tko će raditi s tom djecom. Dakle, tehničke, financijske situacije koje mi imamo danas jednostavno nisu moguće, to je neprovedivo."

Ima li u Hrvatskoj dovoljno odgojitelja za 700 sati programa?

"Odgojitelja nema dovoljno ni za redovne programe koje sada provodimo, sasvim sigurno."

Što vi predlažete?

"Dakle, apsolutno zaustavljanje ovakvog dokumenta, povlačenje njegovo i sjesti za stol s ministrom i s ljudima iz struke. Mi ćemo vrlo rado pomoći da se vrlo brzo izradi jedan kvalitetan dokument na onome što do sada vrlo kvalitetno međunarodno prepoznato imamo."

Što bi to trebalo značiti? Što je to što bi po vama jedan petogodišnjak ili šestogodišnjak trebao znati po izlasku iz vrtića, a da to nije ovo opsežno gradivo koje ste spomenuli na početku razgovora?

"Prije svega, sve ove kompetencije mi provodimo u našem programu, ali provodimo na jedan sasvim drugačiji način, kroz igru koja je naš glavni alat i sredstvo rada. Mi ne smijemo dozvoliti da dijete uči kako učiti. To je za njega i za njegove razvojne mogućnosti prerano i preteško. Dakle, prvenstveno moramo promijeniti pristup djetetu. Dijete sudjeluje u svom odgoju i obrazovanju. Dijete nije objekt kojim se mi obraćamo i guramo neki sadržaj u te male glave."

Što ako se ministar ogluši na ove vaše prijedloge? Koja je to granica do koje ste spremni ići u zaustavljanju ovog plana?

"Budući da smo okupili znanstvenike i praktičare, dakle cjelokupnu struku, sve aktere koji jesu prisutni u radnom i predškolskom odgoju i obrazovanju, zapravo nema granice. Mi ovo naprosto nećemo dozvoliti."

Što to znači konkretno?

"Ako je potrebno, organizirat ćemo i akcije i organizirat ćemo i prosvjede. Mi se nadamo i pozivamo na dijalog. Mislim da ovo moramo zajednički riješiti. No, ako dijaloga nema, ako nemate s kim za stol, onda ćemo vidjeti što ćemo napraviti. Apsolutno sve je moguće. Ako su to znači prosvjedi, bit će i prosvjedi."

Kada, gdje?

"E to Vam još ne mogu reći, hajmo dati priliku našem ministru da nas pozove za stol."

Vjerujete li da će se to dogoditi? Jeste li mu već predlagali ranije?

"Mi smo poslali poziv. Prije tjedan dana dobili smo nakon desetak minuta odgovor državne tajnice da su naši materijali primljeni i proslijeđeni ljudima koji su izrađivali ovaj dokument. Dakle, službenoj radnoj skupini, međutim, nije bilo odgovora vezano za naš zahtjev za sastanak s ministrom. Ukoliko se to neće dogoditi, onda znači da dijaloga nema, a tada onda moramo ići korak dalje."