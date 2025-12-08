Gospodin Savršeni priznao kad će pred oltar: Odgovor nasmijao pratitelje

Miloš Mićović (37), poznatiji kao Gospodin Savršeni, otvoreno je odgovarao na pitanja svojih pratitelja putem društvenih mreža, a posebno je privukao pažnju kada je progovorio o temi koja sve zanima – braku. Na pitanje kada planira stati pred oltar, dao je iskren i duhovit odgovor.

‘Kad se prebacimo na Mars'

Na pitanje o vjenčanju, Miloš Mićović našalio se da obožava takva pitanja, ali i dodao da će se to vjerojatno dogoditi “vjerojatno kad se prebacimo na Mars”. Time je jasno dao do znanja da mu brak trenutačno nije prioritet, ali i da ga ne opterećuje pritisak javnosti.

Foto: Screenshot/instagram: @mr.micovic

Priznao da mu se život konačno posložio

U nastavku je otkrio da se u posljednje vrijeme osjeća smirenije nego prije te da primjećuje određene znakove koje ranije nije uočavao.

“Neka mjesta meni osobno daju signal da sam već bio tu ili da će se nešto tek dogoditi, iako sam ondje prvi put. Ove godine baš nekako čitam te signale, koji znaju biti prigušeni svim informacijama oko mene”, napisao je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

‘Budućnost i sadašnjost često se isprepliću’

Miloš je istaknuo da mu intuicija danas igra veću ulogu nego ranije i da je naučio prepoznavati trenutke koji ga usmjeravaju.

“Definitivno se budućnost i sadašnjost dosta isprepliću i ponekad ih čujemo ako im posvetimo pažnju”, zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO:Macron i prva dama Francuske dočekali Plenkovića i njegovu suprugu: Pogledajte susret uoči svečane večere