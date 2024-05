Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec najavila je u ponedjeljak kako Grad Zagreb gradi 10 novih vrtića čime će djeca dobiti 1.000 mjesta više, iako neće svi vrtići biti gotovi do rujna. Za prvu ruku računaju na 500 mjesta. Prošle godine 1.800 djece ostalo je bez mjesta u vrtićima, a dio njih - čiji su roditelji bili u mogućnosti - upisan je u privatne vrtiće.

Iz Grada su najavili da će do kraja 2026. godine realizirati 28 dječjih vrtića, s više od 2.600 mjesta, čime će se svakom djetetu u Zagrebu osigurati mjesto u vrtiću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kolika je agonija roditelja koji upisuju svoje dijete u vrtić, mogu shvatiti samo oni koji su to prošli, posebno u Zagrebu. Oni koji ostanu bez mjesta, bit će prisiljeni upisati dijete u privatni vrtić ili angažirati dadilju odnosno, 'baka/djed servis'. Važno je pritom napomenuti kako slobodno mjesto u gradskom vrtiću, primjerice, na istoku grada, ne znači mnogo obitelji koja živi u zapadnom dijelu grada. Vrijeme i novac potrošene na gorivo, "pametnije" je stoga pretočiti u privatni vrtić ili "tetu čuvalicu".

Iako je Grad najavio kako su s Udrugom privatnih vrtića dogovorili povećanje mjesečne subvencije privatnim i vjerskim dječjim vrtićima i obrtima dadilja - u iznosu od 100 eura mjesečno povrh dosadašnjih subvencija - to nije dovoljno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naglasili su da je riječ o trećem povećanju subvencija privatnim vrtićima u mandatu ove uprave, čime su subvencije po upisanom djetetu podignute za čak 66 posto u odnosu na 2021. godinu. Grad će sudjelovati s iznosom do 370 eura mjesečno, ovisno o prihodima roditelja, čime će pokrivati do 85 posto trenutačne prosječne cijene.

Lijepo zvuči, ali kako je u praksi i kolike su cijene privatnih vrtića, za Danas.hr pojasnila je Ljiljana Vukšić iz Udruge privatnih vrtića Grada Zagreba i osnivačica i ravnateljica privatnog vrtića Mali istraživač. Za početak je naglasila da nisu svi privatni vrtići jednaki, kao što ni svi gradski vrtići nisu jednaki.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cijene se kreću od 500 do 800 eura mjesečno

"Ja sam 20 godina bila ravnateljica gradskog vrtića, strukovno najjačeg vrtića u to vrijeme. Uvijek imate kvalitetne vrtiće i manje kvalitetne vrtiće. Kvaliteta prvo ovisi o vodećem kadru, kurikulumu koji razvijaju, zatim odgajateljima i ono najvažnije - koliko se u njih ulaže. Koja je atmosfera unutar kolektiva, kakvi su materijalni uvjeti... Puno stvari određuje kvalitetu vrtića", kaže Vukšić.

Raspon cijena privatnih vrtića, njih 44 koji su u Udruzi, kreće se od 500 do 800 eura. Prosječno je to oko 530 eura po djetetu. Razlika u cijenama privatnih vrtića ovisi o mnogim faktorima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Neki od nas se nalaze u vlastitom prostoru, neki su u najmu. Neki su kupili prostor za koji otplaćuju kredit. Cijena vrtića prvenstveno ovisi o hladnom pogonu svakog pojedinog vrtića. Moj hladni pogon je drugačiji od hladnog pogona kolegice koja ima vrtić u gradskom prostoru i koja plaća gradsku cijenu najma, a ja plaćam sasvim drugu cijenu", kaže Vukšić te pojašnjava da cijena ovisi i o lokaciji. Odnosno ne može se uspoređivati cijena najma prostora na elitnijoj lokaciji ili u ruralnom području Grada Zagreba.

Ono što Vukšić smatra da je sporno jest, zašto Grad Zagreb nema jednak stav prema roditeljima i djeci privatnog sektora u odnosu na gradski sektor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Grad Zagreb je vlasnik gradskih vrtića i on određuje cijenu gradskog vrtića i na to ima pravo kao što bi imao pravo i dati besplatan vrtić s obzirom kakav je budžet proračuna Grada Zagreba. Njima je to vrlo jednostavno provesti. Oni ga u biti i daju besplatno jer, iznos koji roditelji plaćaju je minimalan. Više od 30 posto roditelja uopće ne plaća gradski vrtić jer su u takvoj skali plaćanja", kaže Vukšić i naglašava da je ta socijalna komponenta dobra, ako je realna, ali to nije slučaj.

Mnogi su na papiru sirotinja, a u stvarnosti je druga priča

"Iz iskustva koje imam, odgovorno tvrdim da veliki broj roditelja koji ne plaćaju gradski vrtić ne bi trebali imati besplatan vrtić zato što su prijavljeni na minimalac, a rade nešto sasvim deseto. Imaju sasvim drugačija primanja od jedne kuharice koja nema uvjete da sebe prijavi na minimalac nego mora prikazati svoju plaću i s time ući u neki srednji cenzus. Trebale bi se mijenjati subvencije prema doista realnom prikazu financijskih prihoda, a to je jako teško. Teško je ući u nečiju kasu", objašnjava Vukšić već dobro poznati problem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Grad Zagreb ide prema tome da sve vrtiće pretvori u gradske, uvjerena je Vukšić. Kaže kako su privatnici toga sasvim svjesni te da će na tržištu opstati samo oni najkvalitetniji i to bez subvencije grada.

"Što se tiče ekonomske cijene, mi smo prije tri mjeseca ušli u pregovore s Gradom jer smo tada već kao privatnici najavili veliko poskupljenje. Prvo sam ja najavila da će moja cijena biti 800 eura i time sam izazvala revoluciju. Međutim, moja cijena je posljedica velikog pritiska na privatni sektor, a i na gradski, u dijelu nedostatka kadra. U ovom trenutku Grad Zagreb sigurno treba 400 odgajatelja kojih nema. Na burzi rada nema nijednog odgajatelja. Ulaze nam u sustav nestručne osobe. Iako ima mnogo njih koji su motivirani i vole djecu, oni nisu odgajatelji. Naši odgajatelji bježe zbog velikog pritiska broja djece po grupama i loših uvjeta rada koje prati ta ekonomska cijena vrtića koja nije realna jer je neodrživa. U proteklih 15 godina Zagreb nije promijenio cijenu, a inflacija je toliko otišla u zrak toliko da smo svi mi poduplali plaće", dodaje Vukšić koja se kao vlasnica privatnog vrtića pita:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zašto to radite roditeljima? Vjerujem da je 80 posto upisalo djecu u naš vrtić jer nema mjesta u gradskim vrtićima. Nemojmo se zavaravati da smo mi toliko stručni i jaki da nas svi jako vole. Uvijek će biti 20 posto onih koji nas žele, ali većina dolazi jer moraju, a onda nas s vremenom prihvate kao kvalitetan vrtić. Djeca se naviknu i priča ide dalje".

Samo 20 posto roditelja ne osjeti visoke cijene privatnih vrtića

Objektivno - 70 do 80 posto roditelja nisu imovinskog statusa da mogu platiti 500 ili 600 eura, a prinuđeni su. S druge strane, Vukšić kaže da je ona prisiljena podići cijenu zato da bi sačuvala odgajatelje. U Malom istraživaču, odgajatelj ima radno vrijeme 6,5 sati, a u gradskom vrtiću 5,5 sati. Da bi zadržala radnu snagu, mora im dati jednaku plaću kao u gradskom vrtiću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nama kao privatnicima ništa ne ide u prilog da bi ostali jeftiniji. Grad to zna. Ako privatnici ne prate dinamiku plaća, Grad će riješiti svoj problem i dobiti odgajatelje u koje smo mi ulagali svoje znanje i svoj trud. Tko god od privatnika to nije napravio, dobit će čuvalište, a ne vrtić", objašnjava Vukšić.

Od Gradskog ureda za obrazovanje tražili su da im kažu zbog čega, prema dostupnim podacima koje imaju, ispada da je ekonomska cijena gradskog vrtića 430,16 eura, a za privatni sektor daje se samo 223 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zašto Grad Zagreb diskriminira djecu? Zašto ne da isti iznos subvencije i prisiljava roditelje da plaćaju više? Dok god nemaju smještajni kapacitet, Grad je dužan pomoći roditeljima koji su porezni obveznici ovog grada. Grad se izvlači s pozicijom - vi ste privatnici i imate svoju dobit. Pa naravno! Nitko ne otvara privatni posao, ako nema dobit. Ali, gdje je bio Grad kad su privatnici ulazili u svoj rizik i dizali kredite?", kaže i dodaje da to nije problem Grada, ali problem je onih 223 eura koje grad daje.

"Dajte novac poreznim obveznicima u istom omjeru kojem dajte i gradskim vrtićima jer to je zakonski ispravno. Razlika ekonomske cijene koju mi kao privatnici određujemo će u velikom mjeri utjecati na to da roditelji procjene jesmo li mi vrijedni toga što nudimo ili ne. I to je rizik za naše poslovanje."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Grad je nedavno odobrio 120 eura subvencije i Udruga zastupa stajalište da svi vrtići vrate taj novac roditeljima.

"Na žalost to se neće dogoditi i mi na to ne možemo utjecati. Grad je taj koji mora imati mjerni instrument kontrole, a ne mi kao Udruga. Mi tvrdimo da je 85 posto vrtića vratilo i vraća svojim roditeljima te novce, jer se Udruga zajedno s roditeljima borila za to da se umanji cijena prema roditelju. Konkretno, ja sam umanjila iznos i za travanj i za svibanj.", objasnila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Isplata je krenula, ali neki vrtići još nisu dobili od grada novac.

Neke kolegice shvatile su da novac od Grada ide vrtićima, a ne roditeljima

"Ako roditelj kod mene plaća 500 eura, od sada je to 400. Međutim, neke kolegice su to krivo protumačile i drže da je to pomoć njima, odnosno njihovoj plaći, a to nije tako. Grad daje djetetu i roditelju. Privatnik to nema pravo oduzeti od roditelja", napominje Vukšić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Upozorila je na još jedan problem: Grad taj iznos ne prikazuje kao ukupnu subvenciju jer bi onda trebali priznati da subvencija koju dobivaju gradski vrtići nije jednaka i morali bi dati više gradskim vrtićima. To bi, zapravo, bilo veoma dobro jer je ta subvencija iznimno da bi svaki gradski vrtić imao kvalitetu koju ima Mali istraživač.

Iznos od 430 eura nije dostatan za normalno funkcioniranje gradskog vrtića, a privatnicima će pomoći utoliko što će umanjiti iznos koji roditelj mora dati. Oko 2.800 roditelja koje se uključilo u Inicijativu traži da se što prije izjednači cijena za roditelje djece u privatnim i gradskim vrtićima. Međutim, Grad očito čeka da vidi koliko će ostati neupisane djece.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zagreb, tvrdi Vukšić, izbjegava dati stvarnu ekonomsku cijenu vrtića. Roditelji sada, nakon što su iscrpili brojne opcije, traže da se informiraju putem Zakona o javnom informiranju. Vjeruje da će Grad s njima sjesti za stol. Najavljeni su daljnji pregovori.

"Mi smo svjesni kao privatnici da je intencija Grada gašenje privatnog sektora. Dio nas je svjestan da će se s vremenom ugasiti, a samo dio će opstati na tržištu neovisno o ekonomskoj cijeni, jer uvijek je bilo i privatnih vrtića i privatnih fakulteta. Neće ih biti koliko ih je sada, jer neće biti potrebe za njima", kaže Vukšić i dodaje:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne očekujemo mi da oni nas miluju, ali dok nas trebaju - a ovoga časa nas trebaju - dužni su poštovati pravo svakog roditelja i djeteta na jednako tretiranje u svemu pa i subvenciji.

Nemaju oni nama što pomagati, Mi smo svjesni privatnog rizika, ali poštuj roditelja jer on u tvoju i našu zajedničku kasu uplaćuje isti iznos kao i onaj roditelj čije je dijete u gradskom vrtiću. Zašto on ima besplatan vrtić i veću subvenciju u odnosu na mene koja nemam tu subvenciju i taj besplatan vrtić, a jednako plaćam porez?"

Za kraj, Vukšić naglašava da privatnici ne traže ništa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nama ne trebaju dati ni jednog centa. Mi ćemo formirati cijenu koju nam omogućava Zakon o tržišnom poslovanju i tu nas nitko ne može spriječiti. Na roditeljima je da odluče mogu li to platiti ili ne. Grad je dužan jednako subvencionirati svu djecu do trenutka dok ne nađe kompletan smještajni kapacitet. Kada ga nađe, može nam slobodno reći - Oprostite, mi vas više ne trebamo i na to imaju zakonsko pravo", zaključuje.

POGLEDAJTE VIDEO: Počeli upisi u vrtiće u Zagrebu: 'Moramo biti fer i reći da još nećemo moći upisati svu djecu'