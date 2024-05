Od početka sljedećeg tjedna kreću upisi u dječje vrtiće u Zagrebu, a svake godine stotine mališana ostanu ispod crte. Pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš razgovarao je s RTL-ovim reporterom Borisom Miševićem.

Koji su datumi za upis i kada će roditelji znati je li im dijete upisano u vrtić?

"Danas smo najavili upise u gradske dječje vrtiće. Upisi se otvaraju u ponedjeljak 13. svibnja i zatvaraju 23. svibnja. Upisi se odvijaju online, građani se upisuju putem sustava e-građani. Prvi rezultati bit će 19. lipnja, a konačni rezultati nakon prigovora bit će 10. srpnja".

Što s djecom koja se ne uspiju upisati u onaj vrtić koji žele?

"Prošle godine imali smo najteže upise u povijesti Grada Zagreba. Nakon prvog roka 3000 djece ostalo je neupisano. Do rujna 900 djece ipak je bilo upisano u gradske dječje vrtiće a u privatne i vjerske tijekom godine još njih 1500".

Hoće li ove godine brojka biti manja?

"Znamo sigurno da će situacija biti bolja, ali ne možemo još prognozirati jer znamo od prošle godine kada smo imali 30 posto, tri tisuće prijava više da još uvijek nije moguće prognozirati- Ali znamo da će biti bolje zbog toga što smo prošle godine po prvi put vratili u vrtiće djecu iz mjere roditelj-odgojitelj kojima je bio zabranjen upis. Uz izgradnju koja je trenutno aktualna, deset dječjih vrtića, znamo sigurno da će biti bolje".

U kojem roku će biti gotovi?

"Od prošlog proljeća do danas otvorili smo četiri dječja vrtića, a do otvaranja pedagoške godine do rujna dodatnih 600 mjesta bit će otvoreno u pet dječjih vrtića, među njima i jedan od najvećih dječjih vrtića u Hrvatskoj u Sesvetskom Kraljevcu".

Ali, nažalost, ne možete svim roditeljima garantirati da će njihova djeca biti upisana baš u lokalni kvartovski vrtić?

"Nažalost ove godine znamo da još uvijek ne možemo ostvariti naš cilj. Tih 28 projekata dječjih vrtića koje će Grad Zagreb izgraditi do 2026. godine neće još biti gotovi, ali ove godine imat ćemo ih završenih ukupno 14 i bit ćemo dobro u smjeru toga da svoj djeci osiguramo vrtić".