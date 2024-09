Pljušte reakcije nakon uhićenja dvojice HDZ-ovaca: 'Bio je bahat čovjek, smatrao da je nedodirljiv'

Tri tjedna prije uhićenja Josip Škorić podnio je ostavku na čelu Hrvatskih cesta. U istoj aferi uhićena Sanda Bajtl ostavku na čelu svoje tvrtke podnijela je 10 ranije. A jutros uhićeni Josip Šarić prošli je tjedan odlučio da više neće biti saborski zastupnik. Pa se postavilo pitanje, jesu li uhićeni HDZ-ovci mogli znati što im USKOK sprema? U njihovoj stranci kažu, institucije rade svoj posao neovisno. I imaju ideju kako je Šarić mogao saznati da mu je USKOK za vratom.

"S obzirom da se izvidi provode već jedno duže vrijeme pa i u samoj zgradi poglavarstva, pa i između bivših i sadašnjih djelatnika. Prema tome, mislim da tu ništa nije suspektno", kazao je Nikola Mažar, saborski zastupnik .

Svoja saznanja o peglanju službene kartice u Otoku policiji je iznosio i ministar poljoprivrede Josip Dabro. O tome danas ne želi. No njegova stranka sinoć se oglasila da imaju neslužbena saznanja da istražitelji sve češljaju. Vjeruju i da je Šarić to morao znati.

"Vjerojatno, čim je on dao ostavku. Ja sam Šarića pratio dugo. Bio je bahat čovjek, on je uvijek smatrao da je nedodirljiv, ali ničija nije do zore kako bi rekli u narodu", kazao je Daniel Spajić, politički tajnik Domovinskog pokreta .

Oporba sumnja da je došlo do curenja informacija tijekom izvida. U Mostu upiru prstom na čelnog čovjeka DORH-a. "Postavlja se pitanje tko je duboko grlo u Dorhu, je li to glavni državni odvjetnik Turudić, s obzirom na to da je Plenković u prošlom mandatu negodovao kada su mu uhitili ministra Horvata na dužnosti", rekao je Nikola Grmoja.

U SDP-u pak ovo vide kao novost od strane represivnog aparata. "Ovo je očito nova praksa da oni kojima prijete uhićenja podnesu ostavke. Tako da se umjesto traga novca i dokaza sada treba pratiti trag ostavki", kaže Arsen Bauk.

Ostavka kao vjesnik uhićenja, komentiraju slično u Možemo. Očito su dobili upozorenje da će do toga doći, kaže Kekin. "Vidjeli smo da su dali ostavke unaprijed. Vidjeli smo da premijer Plenković je izazito staložen i ne vidi ništa čudno ni upadno. Mislim, jedino što nije čudno je da je još jedan HDZovac uhapšen. Sve drugo je skandalizirajuće i suludo", dodala je Ivana Kekin.

U HDZ-u odbacuju teze o curenju informacije, koje se pokušavaju inputirati vladajućoj opciji.

Na pitanje je li premijer Plenković isto nije mogao ništa znati o uhićenjima? HDZ-ov Mažar kaže: "A kako bi znali, pa nije on premijer Milanović da zna".

Slučajni splet okolnosti ili curenje informacija - niz ostavki HDZ-ovaca u svakom slučaju otvara sumnju.