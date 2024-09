Jesu li uhićeni HDZ-ovci znali da će doći po njih pa zato dali ostavku? Evo što kaže Turudić

Sumnje da su jutros uhićeni gradonačelnik Otoka, Josip Šarić i subotu uhićeni bivši šef Hrvatskih cesta, Josip Škorić, znali da će biti privedeni - stižu iz oporbenih redova.

A što na optužbe da iza curenja informacija možda stoji glavni državni odvjetnik, pitali smo samog Ivana Turudića.

On je podnio ostavku prošli tjedan u Saboru, je li on znao da će biti uhićen?

"Ja ne znam je li znao, mislim da nije znao. Siguran sam da nije znao od mog dolaska, a vjerujem da niti prije. Međutim znate da aparat kad se okrene dan, dva prije početka akcije da to onda zna sto ljudi. To je onda vrlo teško sakriti. Ne znam koje je to probitke sakrio Šarić, on je podnio ostavku na mjestu saborskog zastupnika", kaže Turudić.

Je li premijer znao da će doći do ovih uhićenja?

"Ne znam, morate pitati njega".

Pričate s njim?

"Kad nalaže posao, pričam."

O ovakvim stvarima?

"Ne."

Preko posrednika?

Ne."

