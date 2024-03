Nakon tri pol sata sastanka na Iblerovu trgu, ljevica je prelomila. Idu zajedno na parlamentarne izbore u Koaliciji za bolju Hrvatsku! U njoj je deset političkih stranaka, bez Socijaldemokrata i bez političke platforme Možemo s kojom će se u idućim danima razgovarati o točkastoj koaliciji odnosno zajedničkom nastupu u nekoliko izbornih jedinica gdje Možemo! ima relativno slab utjecaj.

Osim načelnog stajališta o zajedničkom nastupu na izborima, na današnjem sastanku nije bilo riječi o mjestima na izbornim listama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Prijeloman trenutak za Hrvatsku'

A što nude biračima i hoće li imati zajednički program za RTL Danas uživo je komentirao predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Razgovori su trajali cijeli dan i napokon dogovor. Što to konkretno znači?

"To znači da ovih 10 stranaka, uključujući i SDP, kao i Možemo s kojima razgovaramo o točkastoj koaliciji, razumiju da je ovo prijeloman trenutak za Hrvatsku. Ovo nisu izbori u demokraciji, nego izbori za demokraciju. Ovo su doista izbori za bolju Hrvatsku i na nama je odgovornost da napravimo sve što možemo da osiguramo da se ta bolja Hrvatska i dogodi".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na koje se to izborne jedinice odnosi? IDS je ranije rekao da neće s SDP-om u osmoj jedinici?

"To je bila misao vodilja koja nas je dovela do toga da se danas dogovorimo. Ostaje nam da razgovaramo i pregovaramo o modalitetu izlaska na izbore, što uključuje i razgovore sa strankom Možemo gdje govorimo o točkastoj koaliciji u četiri izborne jedinice. Ali isto tako odnosi se i na druge stranke gdje ćemo tražiti ono što će maksimalizirati naš rezultat".

Jesu li to one četiri izborne jedinice gdje su "možemovci" tanki?

"Ono što je ponuđeno su četvrta, peta, sedma i deveta izborna jedinica. I to su jedinice gdje svi zajedno moramo napraviti sve što možemo da rezultat bude što bolji jer je to ključno za promjene u Hrvatskoj. Hrvatska ne može biti bolja bez da se korumpirana i loša HDZ-ova vlast ne promijeni".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Očekujete dogovor?

"Očekujemo dogovor. Razgovarat ćemo u danima koji slijede, to će se odnositi i na sudjelovanje na listama. Bit će tu ljudi koji sada nisu članovi niti jedne stranke".

'Ne kaskamo za HDZ-om'

Kada bismo mogli znati nositelje listi? Jučer smo vidjeli predsjednika HDZ-a koji je jasno izašao s imenima. Kaskate li za njima?

"Naravno da ne kaskamo, ipak imamo procedure koje moramo poštovati, a ne da sve odluke donosi veliki vođa. Nositelji lista, odnosno prve osobe na listama bit će poznati onda kada dogovorimo sam sadržaj koalicije i zajednički program. To nam je isto tako važno".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oporba već mjesecima zaziva izbore, a neke ključne stvari nisu definirane?

"Mislim da je za građane puno važniji izborni program i ono što mi nudimo. SDP-ov je gotovo pripremljen, početkom idućeg tjedna će biti predsjedništvo, nakon toga 16. ožujka glavni odbor gdje ćemo javnosti prezentirati naš izborni program u cijelosti. Iako smo brojne stvari koje su nam važne već predstavili javnosti, kao što je borba za veće plaće i naš program 'veće plaće, manji porezi', za veće mirovine i naš program 750, borba za besplatne vrtiće i stanovanje. To je najvažnije, kakva će Hrvatska biti. Mi se u Hrvatskoj prečesto zamaramo kadrovskim pitanjima, a puno važnije je da govorimo o programu i da prezentiramo građanima kakva je to vizija Hrvatske".

Hoće li i vaši europarlamentarci biti na listama za Sabor? Jeste li ih tu uspjeli slomiti?

"O kakvom lomljenju govorite? Nikakvo lomljenje nije u pitanju. S kolegicama i kolegama razgovaram i bitno je da se koncentriramo i da rezultat za europske izbore bude što bolji kao i rezultat za parlamentarne. Ali to su stvari koje će ipak prvo od mene čuti glavni odbor".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Fajtam se na razini cijele Hrvatske'

Biljana Borzan, Tonino Picula?

"I još jedna stvar. Ovo radimo s građanima. Kao što smo organizirali naš prosvjed 17. veljače, kao što ćemo organizirati prosvjedne skupove 23. ožujka. Ovo radimo s građanima kako bi Hrvatska za sve nas bila bolja".

Hoćete li vi biti nositelj izborne liste u osmoj izbornoj jedinici? Zlatko Komadina rekao je da smatra da bi trebali ići u prvu.

"Kao što sam rekao, pojedina imena ćemo rješavati. A ne vidim zašto ne bi bio prvi u izbornoj jedinici u kojoj sam svaki put do sada biran u Sabor".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne bojite se "fajta" u prvoj izbornoj jedinici?

"Ne, ja se fajtam na razini cijele Hrvatske. I sad vas pitam, zašto bi prva izborna jedinica bila elitna u odnosu na bilo koju drugu? Zar nemaju građani Osijeka, Dubrovnika, Čakovca, Varaždina, Zagreba, Rijeke, Pule, Zadra potpuno isto pravo odlučivati tko će biti na čelu Vlade? Imaju i zato mi izlazimo pred građane u svim jedinicama i potpuno je svejedno je li na prvom mjestu kolegica Glasovac, kolega Ostojić, kolegica Borzan, kolega Picula, Bauk ili ja. Bitno je da građanima jasno prezentiramo kakvu Hrvatsku želimo. A to druge stranke u pravilu ne rade".

Koliko mandata očekujete?

"Ne ulazim u takve špekulacije. Očekujemo pobjedu na izborima i sastavljanje Vlade s našim partnerima, prije svega s centra i ljevice".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako to ne bude dovoljno, jeste li spremni ići s Mostom možda u potencijalnu koaliciju ako bi to zahtijevala izborna računica?

"Ono što ćemo napraviti je da to bude dovoljno".