Predsjednik SDP-a Peđa Grbin obratio se medijima nakon što je premijer Andrej Plenković konačno otkrio kad ćemo na parlamentarne izbore.

Plenković je najavio raspuštanje Hrvatskog sabora najkasnije 22. ožujka i dodao da će se izbori za Hrvatski sabor održati prije izbora za Europski parlament. U razdoblju od 30 do 60 dama nakon raspuštanja Sabora, predsjednik Zoran Milanović može raspisati izbore što znači da može birati između posljednje nedjelje u travnju ili prve tri nedjelje u svibnju.

Oporba je ranije kritizirala Vladu tvrdeći da skriva datum izbora, što je premijer ranije nazivao smiješnim.

'Dosta je korupcije, laži, nesposobnosti i HDZ-a'

"Prije 15-ak dana građani Hrvatske rekli su 'dosta je, odmah na izbore'. Nakon toga smo u Saboru raspravljali, ali su se HDZ-ovci grčevito borili da se ne ide na izbore, ali danas smo napokon saznali da ćemo na izbore prije Europskih izbora. Pritom Plenković niti danas nije bio u stanju jasno odgovoriti kada će biti raspuštanje Sabora, ali to na njegovu dušu", poručio je Grbin.

Predsjednik SDP-a istaknuo je da je nedavni prosvjed dijela oporbe napravio prvi korak, a to je da ćemo na izbore ići što prije.

"Međutim, drugi korak mogu donijeti samo građani. A to je - dosta je korupcije, laži, dosta je raznih Turudića, nesposobnosti i HDZ-a. To je jedino što Hrvatsku može spasiti. Ova zemlja zaslužuje bolje i to će dobiti nakon izbora, bili oni krajem četvrtog ili početkom petog mjeseca", istaknuo je Grbin.

Najavio je da će nakon izbora uspjeti napraviti "ono što je važno".

"Prvo, razriješiti Turudića i osigurati da se borba protiv korupcije u Hrvatskoj nastavi. Provest ćemo naše programe, i za vrtiće i za stanogradnju, i za mirovine i plaće. Najvažnije je sad da Hrvatska zaslužuje bolje, a na nama je da s građanima to i osiguramo", tvrdi. Kazao je da tajming objave mogućeg datuma raspuštanja Sabora, odnosno parlamentarnih izbora govori da su se "HDZ-ovci uplašili građana i da su shvatili poruku da se izbori moraju dogoditi i da su građani bijesni".

'Plenković je pobrojao 11 muževa, neki su poznati po tučama u klubovima'

Dodao je da ne može biti zadovoljan kada zna da će HDZ "i jedan jedini dan još provesti na vlasti", no tvrdi da su postigli prvi cilj, odnosno prisilili da se odmah ide na izbore. Drugi korak je, najavljuje, da oslobode Hrvatsku od HDZ-a.

Premijer Plenković također je objavio imena nositelja lista u pojedinim izbornim jedinicama i potvrdio da će on sam nositi listu u prvoj izbornoj jedinici.

"Pobrojao je 11 muževa HDZ-a od kojih su neki poznati po tučama u noćnim klubovima koji će biti nositelji tih lista i koordinatori. Mi smo koordinatore predstavili još u srpnju prošle godine. To je kod nas davno javno i poznato građanima. A što se tiče samih kandidacijskih lista, ovo je ipak stranka koja ima neka pravila i u kojoj se poštuje red. Glavni odbor je taj koji će utvrditi liste, a samim time i njihove nositelje", rekao je Grbin ističući da bez obzira na to što je predsjednik stranke, nema pravo sam reći tko će biti na listi.

Najavio je da njegova stranka, i način na koji će voditi državu, neće ovisiti samo o jednom čovjeku, a kazao je i da je Hrvatskoj potreban pravi put nakon godina devastacije u režiji HDZ-a.

O koaliciji s Možemo: 'Počeli su razgovori'

Osvrnuo se na potencijalnu koaliciju sa strankom Možemo.

"Kao što znate, razgovori su počeli. Prošlog tjedna sam dobio od predsjedništva povjerenje da nastavim razgovore i s onim strankama s kojima razgovaramo o koaliciji na razini cijele Hrvatske, a i s Možemo s kojima ćemo razgovarati o koaliciji u pojedinim izbornim jedinicama. Međutim, ti razgovori su u tijeku. Dio će se dogoditi već sutra, a prejudicirati njihov ishod niti mogu niti hoću", ističe.

Bez obzira na kratke rokove i izbore koji su blizu, Grbin tvrdi da je SDP spreman.

"Nakon izbora poštovat ćemo zakone ove zemlje, a ne kao u slučaju Plenkovića i ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek dovoditi nas u sukob s Europskom Unijom i kršiti propise kako bi zaštititi poslušnike", nastavio je.

Najavio je da će SDP-ov izborni program biti predstavljen 16. ožujka te najavio da će i on sam nositi listu, nevjerojatnije u osmoj izbornoj jedinici.

"Naravno da ću se kandidirati na izborima. Ne zanimaju me nositelji drugih stranaka. Bitni smo mi i građani", zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Peđa Grbin 'raspalio' po HDZ-ovcima: 'Grčevito su se borili da se ne ide na izbore'