Hoće li se sabor raspustiti 22. ožujka - najveći dio oporbe uvjeren je da će tako biti.

Dan poslije - lijeva oporba će održati nove prosvjede u Zagrebu i još nekoliko gradova. Vidljivo je da su u HDZ-u pojačali stranačke aktivnosti.

Premijer Andrej Plenković će večeras biti na stranačkom skupu u Varaždinu, povodom 34. obljetnice osnutka županijskog ogranka HDZ-a, dok će sutra po istom poslu u Viroviticu i Slavonski Brod. A, čini se i da su spremni pomaknuti veliki Opći sabor stranke s lipnja na 17. ožujka. Oporba pak kaže da je spremna za izbore, kad god oni bili.

"Ako se Sabor planira raspustiti 22. ožujka, kao što vi sada spominjete, onda je van svake pameti i potpuno skandalozno da mi to danas, tri tjedna prije, ne znamo", rekao je Peđa Grbin (SDP).

Ivan Penava iz Domovinskog pokreta na pitanje je li 22. ožujka zadnji dan zasjedanja Sabora u ovom sazivu samo je kratko rekao:"Vjerujem!" i dodao kako razgovaraju sa raznim nezavisnim akterima i nekim političkim opcijama.

"Andrej Plenković je građane Hrvatske sveo na Babu Vangu koji bi se trebali baviti nekim proročkim sposobnostima. Ja nisam niti ona niti Kasandra. Ne bavim se takvim tipom spekulacija", rekla je Marija Selak Raspudić.

SDP pregovara o suradnji s Možemo!, Orešković i Puljkom

Danas u 17 sati počinje sjednica predsjedništva SDP-a. RTL-ova novinarka Ana Mlinarić objasnila je o čemu će se razgovarati.

Peđa Grbin donijet će članovima ponudu Možemo! koji nudi predizbornu suradnju u nekim izbornim jedinicama nakon što su odbili nacionalnu suradnju.

Nitko od članova predsjedništva SDP-a s kojima je razgovarala Ana Mlinarić ne smatra da bi trebalo prihvatiti takvu ponudu jer ako nisu htjeli izaći na izbore u cijeloj Hrvatskoj, ne treba izlaziti u nekim izbornim jedinicama u kojima Možemo lošije stoji. Spominje se slavonska 4., 5., 7. i 9. izborna jedinica.

Razgovarat će se danas s kime još proširiti predizborni stranački blok. Tu će najviše biti razgovora oko Dalije Orešković. Pitanje je ona ili Pametno Ivice Puljka budući da su te dvije političke opcije u svađi i većina SDP-ovaca smatra da je bolji izbor Dalija Orešković budući da i sami imaju sukobe s Puljkom u Splitu.

Jedna od tema bit će i prosvjedi koje su sada najavili i za druge hrvatske gradove. Peđa Grbin potvrdio je samo Zagreb i Split, ali spominju se ukupno četiri grada i Varaždin. Lijevo liberalne stranke vide to kao oblik mobilizacije birača pred izbore, ali je to i izazovi za lidere stranaka jer ako ne uspiju skupiti dovoljno ljudi onda će im to javno pred izore jako loše izgledati .

Ana Mlinarić doznaje od HDZ-ovca bliskog premijeru da Plenković čeka istraživanje javnog mijenja i RTL-ovo istraživanje koje se očekuje za desetak dana. Premijer će tada definitivno prelomiti i odlučiti kada će raspustiti sabor. Izbori bi se mogli održati posljednju nedelju u travnju ili prve tri nedjelje u svibnju.