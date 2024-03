Nakon današnje izjave premijera Andreja Plenkovića da će sabor biti raspušten 22. ožujka što znači da će se parlamentarni izbori održati nakon Uskrsa stigle su prve reakcije oporbe.

Nikola Grmoja iz MOST-a oglasio se videom i poručio da se raduje izborima i da se nepotrebno odugovlačilo s datumom izbora.

"Cijelo ovo odugovlačenje s najavom datuma izborima nije bilo potrebno. MOST je spreman za izbore, radujemo se izborima, željno ih očekujemo kao i hrvatski građani koji žele poslati poruku ovoj Plenkovićevoj korumpiranoj Vladi koja svojim politikama tjera Hrvate iz Hrvatske, a uvozi stranu radnu snagu. uvjeren sam da će hrvatski građani na izborima koji dolaze prepoznati MOST kao opciju koja se snažno suprotstavlja korupciji i čuva hrvatski nacionalni identitet koja u fokus stavlja obitelj, koja se suprotstavlja ilegalnim migracijama i izvozu Hrvata te uvozu strane radne snage", poručio je Grmoja.

Sandra Benčić iz Možemo poručila je da je Plenković odlučio raspisati izbore jer odugovlačenjem sve više gubi potporu te da ga ta kalkulacija neće spasiti od gubitka izbora.

"Nije nas iznenadila Plenkovićeva odluka o raspuštanju sabora jer smo to i sami tražili, a još prije tjedan dana je taj isti premijer rekao da zašto bi on sebi skraćivao mandat. Evidentno je da je uvidio da što vrijeme ide dalje korupcijske afere sve više izbijaju van te da on sve više gubi i da mu je bolje da raspiše izbore sada. Ni to ga neće spasiti, niti ta njegova kalkulacija jer je evidentno da je ljudima dosta ove vlasti, korupcije, krađe i poniženja kojim ih on svakodnevno izlaže", rekla je Benčić.

"Razgovarat ćemo hoće li doći do promjene taktike sada nakon najavljenih izbora. Razgovarat ćemo o našim mobilizacijskim aktivnostima, uključujući prosvjednim. Izlazimo u svim izbornim jedinicama, apsolutno smo spremni i na terenu", dodala je Sandra Benčić.

