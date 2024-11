Ova njuška je Gabi, ona čak rješava svađe i ima poseban zadatak: 'Uz nju sve ide lakše'

Svaki dan, Gabi dolazi na posao s osmijehom na licu, obučena u svoj crveni prsluk, spremna za nove izazove. Njezin zadatak? Raditi s djecom koja imaju problema sa sluhom i govorom. Bez obzira na to što se od nje traži, Gabi nikada ne pokazuje umor. Ovaj besprijekorni radnik nikada ne traži slobodne dane, nije na bolovanju i uvijek je tu za svoje kolege i korisnike.

Raduje i mališane i odrasle

Njezin rad nije samo profesionalan, već i emotivan. Djeca je obožavaju, a Gabi odgovara njihovim nježnim dodirom, poljupcima i veselim repićem. "Kada me liže, kad mi daje puse, to mi je najljepše", kaže Fran, jedan od malih korisnika. Gabi svojim prisustvom donosi toplinu i veselje u školu, a osim toga, pomaže djeci da se opuste i lakše svladaju poteškoće u čitanju i govoru. Luka, jedan od dječaka, otkriva kako mu je Gabi pomogla u učenju čitanja. "Čitamo skupa knjige, ona me opusti i sve ide lakše", kaže Luka.

Gabi je također postala medijator među djecom, pomažući im da riješe konflikte. Njezin miran i stabilan karakter donosi osjećaj sigurnosti i ljubavi, čineći njezino prisustvo nezamjenjivim u svakodnevnom radu.

Terapeut s posebnim zadatkom

Njena prisutnost ima i rehabilitacijski učinak. Svaka naredba koju izgovore djeca, uključujući i one vezane uz terapiju poremećaja govora, pomaže im da poboljšaju izgovor i komunikacijske vještine. Gabi ne samo da je terapijski pas, ona je prava inspiracija, a njezin rad donosi stvarne rezultate. Djeca se ne osjećaju ocjenjivana, što im omogućuje da budu opuštenija i otvorenija.

Slikovnica posvećena Gabi

Kako bi se šira javnost upoznala s njenim značajem, Poliklinika SUVAG osmislila je slikovnicu o Gabi, koja će biti distribuirana obrazovnim ustanovama, dok će je knjižnice moći posuditi. Iako Gabi ne zna čitati, slikovnica prikazuje njezinu terapijsku ulogu, a ilustrirali su je učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Kroz ovu slikovnicu, Gabi prenosi važnu poruku – prijateljstvo i ljubav nisu nešto što se može kupiti, već nešto što se dijeli iz srca.

Zahvaljujući projektu "RTL pomaže djeci", Gabi je postala simbol nade, prijateljstva i ljubavi, a njezin rad u Poliklinici SUVAG nastavlja biti inspiracija za sve koji vjeruju u snagu ljubavi i empatije.

