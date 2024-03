Nakon što je premijer Andrej Plenković najavio raspuštanje Sabora najkasnije 22. ožujka i da idemo na parlamentarne izbore, političari su pojačali tempo priprema za kampanju. Finaliziraju se dogovori o zajedničkom izlasku na izbore, biraju premijerski kandidati, ali i rješavaju stranačke financije.

SDP okuplja partnere za koaliciju. Sastanci se održavaju na Iblerovu trgu, a svi su ondje osim iz stranke Možemo. Sve to prati RTL-ova reporterka Dajana Šošić koja se javila uživo i poručila da još uvijek nije postignut konačan dogovor ljevice o izlasku na izbore.

"Očekuje se kako ovi pregovori neće biti nimalo laki s obzirom na različite stranačke interese. No, Peđa Grbin svakako treba ubaciti u višu brzinu. S obzirom na jučerašnji potez premijera, i što prije finiširati razgovore oko predizbornih koalicija i sastavljanja lista", poručila je Šošić.

Predstavnici osam stranaka na sastanku u SDP-u

Dodala je da su na Iblerov trg stigli predstavnici svih osam stranaka koje su bile zajedno na prosvjedu na Markovu trgu, osim Socijaldemokrata koje je SDP ranije odbio za moguću predizbornu koaliciju i predstavnika stranke Možemo s kojima je SDP finiširao razgovore oko takozvane točkaste koalicije u četiri izborne jedinice.

"Stigla je ovdje i Dalija Orešković, kojoj mjesto na listi nude i SDP i Možemo, Stigli su Anka Mrak-Taritaš, Krešo Beljak te koalicija predvođena Fokusom i splitski gradonačelnik Ivica Puljak. On je SDP u zanimljiv jer želi ojačati svoju listu u toj desetoj izbornoj jedinici i pomrsiti što više tamo konkurenciji računa, no naišli su na protivljenje lokalnih SDP-ovaca. Dakle, svi oni imaju neke svoje interese. Vidjet ćemo kako će se dalje odvijati ovi pregovori", objasnila je RTL-ova reporterka.

Istaknula je kako će se u središnjici SDP-a razgovarati i o ranije najavljenim prosvjedima lijeve oporbe koji su se praktički jučerašnjim potezom premijera pretvorili u predizborne skupove.

'Razgovarat ću i s crnim vragom ako treba'

"Uopće ne razmišljam o mjestima. Moje političko djelovanje se svodi na to da se pobijedi HDZ. To me jedino zanima. Ako je cijena toga da ja ne budem u Saboru, uopće me ne zanima to svatko", poručio je Krešo Beljak kada je stigao na Iblerov trg.

Anka Mrak-Taritaš dodala je da svatko od njih svojim radom, trudom i pozicijom treba doprinijeti najviše što može. "Tu sam puno manje važna ja i što bi mene zadovoljilo. Mene bi zadovoljila pobjeda na izborima i da maknemo HDZ. To je ono što hoću", istaknula je.

Zastupnica Dalija Orešković ocijenila je da bilo koja kriva procjena u ovim trenucima ne košta samo jednu stranku ili pojedinca, nego "sve nas zajedno i sve naše građane".

"S tom namjerom ću sjesti i još jednom razgovarati sa svima. I s Ivicom Puljkom i s crnim vragom ako treba, jer trenutno je crni vrag manja opasnost za ovu državu od Andreja Plenkovića i svih korumpiranih ljudi s kojima se okružio", zaključila je Orešković.