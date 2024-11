Sve češće pljačke ljekarni, radnice su u strahu! Ne krade se samo novac...

Da su ljekarne provalnicima laka meta – nije novost. Ana u ljekarni radi već 18 godina, a priče o pljačkama dosad je slušala samo od kolega.

Ona i kolegica prije kraja smjene brojale su novac, netko je ušao, mislile su kupac – no kad su podignule pogled, bilo je kasno. Posljedice traume osjeća svakodnevno.

"Primjećujete više ljude koji ulaze u ljekarnu. Da su maskirani - odnosno imaju recimo masku, ili šalove i slično. To je recimo dodatni okidač naknadno", Ana Petrovečki Silić.

"Meni je recimo, osoba koja je to počinila imala hudicu, onu maJicu s kapuljačom. Meni svaki sljedeći put kad je netko ušao tako obučen – nešto ti prođe, nisi baš svoj nakon toga", kaže Emilija Horvat.

Nakon takve traume mogu potražiti psihološku pomoć ili bolovanjE, a to dodatno otežava organizaciju rada jer farmaceuta - nedostaje. Iz Komore doznajemo da su zbog nedavnih pet pljački u mjesec dana u Zagrebu, dvije zaposlenice dale otkaz.

"Mi smo pisali prijedlog izmjena kaznenog zakona da se ljekarnike kategorizira kao posebne osobe što smo i uspjeli 2018. – no smatramo da to trebamo dodatno pojačat jer to nije donijelo tražene posljedice", kaže predsjednica Komore, Ana Soldo.

Unatoč tim naporima, u Zagrebu se na godinu opljačka deset do petnaest ljekarni. Ovih posljednjih pet pljački u nekoliko tjedana - priznaju iz Policijske uprave, znatno podižu prosjek. Policijske patrole oko ljekarni gdje su pljačke česte su i redovite, ali dio odgovornosti je i na vlasnicima.

"Niz naših ljekarni obljepljeno je reklamama. Doista se izvana ne vidi što se dešava unutra, čak i ako se dogodi nešto sporno unutar ljekarne - moguća očekivana pomoć neće doći jer nitko ne vidi što se unutra dešava", rekao je Davor Tor, voditelj Službe prevencije PU zagrebačke.

Pomažu i dvostruka vrata kao u bankama, a policija savjetuje da se u smjeni zapiše serijski broj novčanice iz kase da se krivac lakše uhvati. No ne krade se samo novac.

"Uglavnom su to neki benzodiazepini, lijekovi koji općenito uzrokuju ovisnost, pa iz tog razloga je tu neki poriv da se ti lijekovi kradu."

Kradu novac, kojeg u ljekarni nema toliko kao u bankama ili poštama, ali su razbojnicima - lakša meta.